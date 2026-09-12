Želite postati nogometni sudac? Splitsko-dalmatinski savez otvorio prijave za novi tečaj

Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske organizira novi tečaj za stjecanje zvanja nogometnog suca, a prijaviti se mogu bivši i aktivni nogometaši i nogometašice, kao i svi ostali zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete.

Prijave su otvorene do 21. rujna 2026. godine, a potrebno ih je poslati na e-mail adresu postanisudac@gmail.com.

Tko se može prijaviti?

Ispit za nogometnog suca može polagati osoba koja u trenutku prijave nije mlađa od 16 niti starija od 35 godina.

Početak tečaja planiran je u drugoj polovici rujna, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave na vrijeme.

Sve dodatne informacije o tečaju, programu i prijavama kandidati mogu dobiti putem e-mail adrese postanisudac@gmail.com.