Želite postati interpretator dalmatinske baštine? Otvoren poziv, mjesta ima samo za 16 polaznika

Splitsko-dalmatinska županija otvorila je javni poziv za novu generaciju polaznika programa Dalmacija storytelling destinacija, projekta kojemu je cilj kroz suvremenu interpretaciju baštine dodatno razvijati kulturno-turističku ponudu Dalmacije.

Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet poziva zainteresirane turističke vodiče, muzejske djelatnike i pustolovne vodiče da se prijave za program edukacije i certificiranja interpretatora baštine za generaciju 2026./2027.

Broj mjesta vrlo je ograničen – u novu generaciju bit će primljeno najviše 16 polaznika.

Petodnevna međunarodno priznata edukacija u Dugopolju

Središnji dio programa je edukacija „Certificirani interpretacijski vodič“ (CIG) udruge Interpret Europe, koja će se održati od 9. do 13. studenoga 2026. godine.

Petodnevni trening održavat će se u edukacijskoj dvorani Centra za posjetitelje Skrivena Dalmacija u Dugopolju, a vodit će ga certificirani trener ili trenerica europske udruge za interpretaciju baštine Interpret Europe.

No završetkom edukacije program ne završava.

Polaznike nakon CIG treninga čeka izrada vlastite tematske storytelling ture, uz stručnu podršku i koordinaciju. Potom slijedi javno demonstracijsko vođenje i ocjenjivanje, nakon čega uspješno oblikovane ture mogu biti uvrštene u službeni DSD registar.

Cilj je, dakle, da stečeno znanje ne ostane samo na edukaciji, nego da iz programa nastanu konkretni turistički proizvodi spremni za tržište.

Od edukacije do vlastite storytelling ture

Program je podijeljen u nekoliko faza. Nakon intenzivnog petodnevnog CIG treninga slijedi razvoj ture prema standardima programa Dalmacija storytelling destinacija, a zatim i javno vođenje.

Nakon uspješno završenog procesa nove tematske ture ulaze u fazu „Zajedno do tržišta“.

To uključuje promociju i komercijalizaciju, uvrštavanje u službeni storytelling registar na platformi Dalmacija Storytelling te stručnu podršku u njihovu plasmanu. Novooblikovani turistički proizvodi uključivat će se i u promotivne aktivnosti koje provodi Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije.

Namjera programa je razvijati turističke sadržaje koji se ne svode samo na klasično nabrajanje povijesnih činjenica, već posjetitelju kroz interpretaciju i pripovijedanje približavaju ljude, mjesta, događaje i baštinu destinacije.

Tko se može prijaviti?

Pravo prijave imaju osobe s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije, i to licencirani turistički vodiči za područje SDŽ-a, muzejski djelatnici poput kustosa i muzejskih pedagoga te pustolovni vodiči s važećim HGK/HGSS licencama.

Prednost pri upisu imaju kandidati s prebivalištem na otocima i u ruralnim dijelovima županije, kao i oni koji se prijavljuju u suradnji s turističkim zajednicama, muzejima ili drugim baštinskim institucijama.

Od polaznika se očekuje sudjelovanje tijekom svih pet dana edukacije, izrada i prilagodba materijala za vlastitu turu prema uputama DSD koordinatora te izvođenje javnog demonstracijskog vođenja.

Kreirani turistički proizvod nakon toga mora biti komercijalno dostupan i objavljen na mrežnoj platformi projekta najmanje godinu dana.

Polaznici sami snose troškove vlastitog prijevoza i smještaja tijekom programa.

Rok za prijavu je 1. listopada

Prijave se podnose slanjem ispunjenog i potpisanog obrasca prijave te tražene dokumentacije u PDF ili JPG formatu na adresu renata.tesija@dalmacija.hr.

Rok za dostavu prijava je 1. listopada 2026. godine do 24 sata.

Kompletna dokumentacija i uvjeti javnog poziva dostupni su na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, dok se dodatne informacije mogu dobiti u Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo i promet na broj 021/450-441 ili putem navedene adrese elektroničke pošte.

Program je posebno usmjeren na stvaranje novih sadržaja koji mogu proširiti turističku ponudu izvan glavne sezone, ali i pomoći da lokalne priče, običaji i baština budu predstavljeni posjetiteljima na suvremeniji i zanimljiviji način.