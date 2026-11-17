Grad Kaštela pozvao je zainteresirane građane u dobi od 18 do 65 godina, koji imaju prebivalište na području grada, da se prijave za dobrovoljno sudjelovanje u postrojbama civilne zaštite. Rok za iskazivanje interesa je 20. studenoga 2026. godine.

Riječ je o popunjavanju dviju postrojbi civilne zaštite čije je osnivanje Gradsko vijeće potvrdilo na sjednici održanoj 21. listopada 2026. godine. Odluke o osnivanju objavljene su u „Službenom glasniku Grada Kaštela“, broj 34/26.

U sustavu civilne zaštite djelovat će dvije postrojbe. Prva je postrojba opće namjene, koja će imati 30 pripadnika, a njezina je zadaća sudjelovanje u provedbi različitih mjera i aktivnosti civilne zaštite.

Drugu čini specijalistička postrojba za zbrinjavanje stanovništva s ukupno 29 pripadnika. Ona će pružati pomoć u prihvatu i privremenom zbrinjavanju stanovnika u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

Od budućih pripadnika očekuje se spremnost na sudjelovanje u edukacijama, osposobljavanjima, vježbama i drugim aktivnostima civilne zaštite, ovisno o potrebama. Pritom prethodno iskustvo u sustavu civilne zaštite nije potrebno, pa se mogu prijaviti i građani koji se dosad nisu bavili takvim aktivnostima.

Prijave putem e-pošte

Svi koji žele postati dio gradskih postrojbi civilne zaštite svoj interes mogu iskazati slanjem poruke na adresu civilnazastita@kastela.hr, najkasnije do 20. studenoga.

U e-poruci je potrebno navesti ime i prezime, mjesto prebivališta te broj telefona za kontakt.

Po završetku prijava Grad će organizirati razgovore sa zainteresiranim kandidatima. Tom će prilikom građani dobiti informacije o pravima i obvezama pripadnika civilne zaštite, a potom će se provesti odabir kandidata prema uvjetima propisanima za članstvo u postrojbama.

Uključivanjem novih članova Grad Kaštela želi dodatno ojačati svoje kapacitete za djelovanje u izvanrednim situacijama te unaprijediti spremnost na pružanje pomoći stanovništvu u slučaju nesreća i katastrofa.