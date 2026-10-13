Želite pobjeći od svega? Cijeli otok prodaje se za 414.000 eura, ali postoji jedna velika caka

Dosta vam je modernog svijeta? Otok Hildasay, uz zapadnu obalu Shetlanda, nudi spektakularne poglede i bogat ptičji svijet, ali nema gotovo nikakvih pogodnosti modernog života.

Odmori bez mobitela sve su popularniji jer sve više ljudi želi isključiti se od svakodnevice kako bi sačuvali svoje mentalno zdravlje.

Ako tražite trajnije utočište izvan dosega moderne civilizacije – i imate 350.000 funti (414.000 eura) viška – možda biste trebali razmotriti kupnju ovog udaljenog škotskog otoka koji je upravo stavljen na prodaju, piše Euronews.

Otok Hildasay nalazi se nedaleko od zapadne obale Shetlanda, prostire se na oko 110 hektara i do njega se može doći isključivo brodom.

Iako je na otoku u 19. stoljeću živjela mala zajednica, danas ćete ondje, osim spektakularnih pogleda, mira i tišine, pronaći samo tradicionalnu kamenu kolibu i malo pristanište.

Utočište izvan dosega civilizacije

Boravak na Hildasayu pravi je primjer života izvan mreže: Koliba nije priključena na javnu električnu mrežu.

Prethodni vlasnici koristili su malu vjetroturbinu i dizelski generator, no potencijalni kupci morat će sami riješiti pitanje opskrbe električnom energijom, prema riječima Kelvina Andersona, agenta za nekretnine zaduženog za prodaju.

Smještaj obuhvaća dnevni boravak s peći na kruta goriva, povišeni otvoreni prostor za spavanje te zasebnu kupaonicu s tušem, umivaonikom i WC-om.

Oni koji žele poboljšati uvjete smještaja morali bi ishoditi građevinsku dozvolu i druga zakonom propisana odobrenja. Stoga je ova nekretnina najprikladnija za one koji žele živjeti jednostavno, daleko od svakodnevnih pogodnosti modernog svijeta.

S druge strane, ondje se pružaju prizori kojima je teško pronaći premca: Razvedena obala, dva slatkovodna jezera i obilje ptica čija se vrsta i brojnost mijenjaju ovisno o godišnjem dobu.

Hildasay je dospio u središte pozornosti nakon objave knjige „Finding Hildasay: How One Man Walked the UK's Coastline and Found Hope and Happiness” („Pronalazak Hildasaya: Kako je jedan čovjek prohodao britansku obalu i pronašao nadu i sreću”). Knjiga prati tromjesečni boravak Chrisa Lewisa na otoku tijekom pandemije.

Prema pisanju lista Shetland Times ranije ovog mjeseca, bila je pokrenuta i kampanja prikupljanja novca kako bi se Lewisu pomoglo da kupi otok, no od nje se kasnije odustalo.