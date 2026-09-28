Želite ostaviti cigarete, ali vas koči strah? U Splitu postoji škola

Strah od neuspjeha mnogim je pušačima prepreka za prestanak pušenja. Upravo takvim izazovima bavi se Škola nepušenja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, namijenjena osobama motiviranima za život bez cigareta.

Pet dana rada, potom dodatna podrška

Temeljni program održava se pet dana, po dva sata dnevno, u grupama s najviše 15 polaznika. Sudionici rade na motivaciji, prepoznavanju ovisničkih obrazaca, suočavanju sa žudnjom i stvaranju novih navika.

Nakon toga slijede susreti podrške jednom tjedno tijekom tri tjedna. Za nastavak sudjelovanja važan je redovit dolazak, a ne isključivo to je li osoba već prestala pušiti. Povezanost se održava i WhatsApp grupom, uz mogućnost individualnog savjetovanja prema potrebi.

Savjet mogu zatražiti i nepušači

Zainteresirani se prijavljuju putem obrasca na mrežnoj stranici Zavoda. Program vodi psihologinja Katarina Čolak Jurić.

Dostupno je i e-savjetovalište na adresi skola.nepusenja@nzjz-split.hr, kojem se mogu obratiti pušači, ali i nepušači zabrinuti zbog pušenja svojih bližnjih ili izloženosti duhanskom dimu.