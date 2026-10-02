Želite naučiti kako nastaje film? U Splitu kreće Mala škola medijske kulture, prijave su otvorene

Deveto izdanje Male škole medijske kulture ove godine stiže u proširenom izdanju. Program je obogaćen novim sadržajima, a osim nastavnicama i nastavnicima, bit će otvoren i svim zainteresiranim građanima.

Program počinje 24. listopada, a aktivnosti će se održavati sve do kraja godine.

Od teorije filma do snimanja, montaže i animacije

Polaznici će kroz predavanja i praktičan rad dobiti priliku detaljnije upoznati različita područja filmske i medijske kulture.

Program obuhvaća teoriju, povijest i analizu filma, uvod u filmsku dramaturgiju i tehniku scenarija, ali i niz praktičnih radionica. Među njima su radionice produkcije i snimanja, filmske eksperimentalne prakse, montaža te osnove animacije.

Mentori i predavači ovogodišnjeg programa su Ana Đordić, Margareta Đordić, Tibor Keser, Dora Baras, Jurica Pavičić, Boris Poljak, Marinko Marinkić, Damir Čučić i Dragan Đokić.

Prijave otvorene do 18. listopada

Svi polaznici koji završe program dobit će potvrdu o pohađanju, kao i mogućnost učlanjenja u Kino klub.

Prijave su otvorene do 18. listopada, a zainteresirani se mogu prijaviti putem prijavnog obrasca.

Detaljnije informacije, kao i raspored predavanja, dostupni su na stranicama Kino kluba Split.