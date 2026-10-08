Želite kremastiju kajganu? Dovoljan je samo jedan sastojak

Kajgana je jedan od najjednostavnijih doručaka. Gotova je za nekoliko minuta, a za njezinu pripremu potrebno je tek nekoliko osnovnih sastojaka.

No upravo u toj jednostavnosti krije se i zamka – dovoljno je jaja samo malo predugo ostaviti na štednjaku pa umjesto mekanih i kremastih jaja dobijete suhe i gumaste komadiće, prenosi N1.

Postoji, međutim, jednostavan trik kojim možete postići kremastiju teksturu i istodobno smanjiti mogućnost da se jaja prepeku.

Tajna je u jednom sastojku

Dini Kodippili, autorica recepata i osnivačica bloga The Flavour Bender, u pripremi kajgane koristi sastojak koji se inače najčešće povezuje s umacima i desertima – kukuruzni škrob, piše britanski Mirror.

Riječ je o jednostavnom dodatku koji se u maloj količini umiješa u jaja. Tijekom zagrijavanja škrob pomaže zgušnjavanju smjese i zadržavanju dijela vlage, zbog čega jaja na kraju mogu biti mekša i kremastija.

Prednost ovog trika je i to što kukuruzni škrob, ako se koristi u odgovarajućoj količini, neće bitno promijeniti okus jaja.

Zašto jaja postaju suha?

Tijekom pripreme kajgane proteini se pod utjecajem topline počinju mijenjati i međusobno povezivati. Ako jaja zagrijavate predugo ili na previsokoj temperaturi, te veze postaju još čvršće, a iz smjese se istiskuje više vlage.

Rezultat su čvrsta, suha i često pomalo gumasta jaja. Zato je temperatura tijekom pripreme vrlo važna. Ni najbolji trik neće pomoći ako jaja predugo ostavite na jakoj vatri.

Kako primijeniti trik?

Kukuruzni škrob najprije dobro pomiješajte s jajima kako u smjesi ne bi ostale grudice. Zatim jaja pripremite na uobičajen način, ali ih nemojte peći na previsokoj temperaturi.

Kada su još malo mekša nego što želite da budu na tanjuru, maknite tavu s vatre. Preostala toplina nastavit će ih još neko vrijeme termički obrađivati.

Pravodobno micanje tave s vatre stoga je jedan od ključnih koraka za pripremu doista mekane kajgane.

Pomažu i kiselo vrhnje i grčki jogurt

Za dodatno kremastu teksturu neki jajima dodaju kiselo vrhnje ili grčki jogurt. I ti sastojci mogu poboljšati teksturu, ali imaju izraženiji okus.

Kukuruzni škrob zato je zanimljiva alternativa za one koji žele mekša jaja, a pritom ne žele bitno promijeniti njihov okus.