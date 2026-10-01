Želite još ukusniji gulaš? Samo mu dodajte ovaj jednostavan sastojak koji sigurno već imate doma

Gulaš je jedno od onih jela koje traži vrijeme, ali trud itekako nagrađuje. Sočno meso koje se gotovo raspada pod vilicom, gust i aromatičan umak te miris koji ispuni cijelu kuhinju razlog su zbog kojeg se ovom klasiku uvijek rado vraćamo. Iako postoje brojne regionalne varijante i obiteljski recepti, nekoliko pravila gotovo je univerzalno – dovoljno luka, kvalitetno meso, začini i dugo, polagano kuhanje. A, ako želite dodatno obogatiti okus gulaša, postoji još jedan sastojak koji se odlično uklapa u takva jela, a možda ga inače ne biste pomislili dodati. Riječ je o celerovu korijenu ili stabljici celera, ovisno o receptu i okusu koji želite postići.

Celer ima prepoznatljivu, intenzivnu i svježu aromu zbog koje je čest sastojak juha, variva, temeljaca i različitih umaka. Tijekom dugog kuhanja njegov izražen okus postaje blaži i stapa se s mesom, lukom i začinima. Upravo zato mala količina celera može gulašu dati dodatnu aromatičnost, a da pritom ne preuzme glavnu ulogu.

Najjednostavnije je celer očistiti, sitno nasjeckati i dodati luku na početku kuhanja. Pirjajte ih zajedno dok povrće ne omekša, a zatim nastavite s pripremom prema svom uobičajenom receptu – dodajte meso, začine, tekućinu i ostale sastojke. Ako volite okus celera, možete ga sitno nasjeckati ili naribati. Tijekom dugog kuhanja gotovo će se potpuno sjediniti s umakom. Ako pak želite samo njegovu aromu, narežite ga na nekoliko većih komada. Tako će tijekom kuhanja otpustiti okus, a prije posluživanja možete ga jednostavno izvaditi.

Iako celer može znatno obogatiti aromu, za mekoću mesa ključni su prije svega odgovarajući komad mesa te dovoljno dugo i lagano kuhanje. Celer sam po sebi nije sastojak koji će tvrdo meso čudesno pretvoriti u mekano. Gulaš zato nemojte požurivati. Nakon što meso i ostali sastojci završe u loncu, pustite ga da se polako kuha na umjerenoj temperaturi dok meso ne postane toliko mekano da ga možete gotovo razdvojiti vilicom. Upravo je to čar gulaša – nekoliko jednostavnih sastojaka uz dovoljno vremena pretvara se u bogato i mirisno jelo, a malo celera može biti detalj koji će poznatom receptu dati još puniji okus, piše Večernji list.