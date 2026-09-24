Zelić ide po novi mandat na Splitu 3: "Nismo sve uspjeli riješiti, upravo tu nastavak kreće"

Uoči kotarskih izbora koji će se održati u nedjelju, 27. rujna, Ivana Zelić, kandidatkinja zajedničke liste HDZ-a i Domovinskog pokreta u Gradskom kotaru Split 3, osvrnula se na dosadašnji rad u kvartu te najavila borbu za novi mandat. Zelić je i u dosadašnjem mandatu obnašala dužnost predsjednice Gradskog kotara Split 3, a kao predsjednicu je navode i službene stranice Grada Splita.

U svojoj objavi naglasak je stavila na uključivanje građana u odlučivanje o manjim komunalnim zahvatima, za što kaže da je tijekom godina postalo jedan od važnijih modela rada Kotara.

"Svaki smo prijedlog pročitali i razmotrili"

"Koliko smo u ovih 12 godina napravili koraka po našem Splitu 3? Koliko prelistali dokumentacije, odradili sastanaka, poslali dopisa, obavili razgovora sa susjedima, pročitali zahtjeva, prijedloga i ideja… Iskreno – ne znam. Puno", napisala je Zelić. Ipak, kaže kako je posebno ponosna na činjenicu da su građani bili uključeni u rad Kotara.

Prema njezinim riječima, godinama su putem javnog poziva pozivali stanovnike da sami predlažu na što bi se trebala trošiti decentralizirana sredstva namijenjena manjim komunalnim zahvatima. "Pokazalo se da je to bio pun pogodak. Stizalo je svega – od jednostavnih i odmah izvedivih prijedloga do velikih ideja koje su daleko prelazile i naše mogućnosti i ovlasti. Znalo ih je biti i stotinjak godišnje", navela je. Dodaje kako su svi pristigli prijedlozi bili razmatrani, dok su zahtjeve koji nisu bili u nadležnosti Kotara prosljeđivali nadležnim gradskim službama i drugim institucijama.

"Građanska participacija moj je način viđenja lokalne politike"

Zelić ističe kako je upravo uključivanje stanovnika u donošenje odluka jedan od principa na kojima temelji svoj rad. "Često mi mislimo da znamo što je kvartu potrebno, a onda dođe prijedlog nekoga tko tu živi svaki dan – i bude bolji od našega", poručila je. Zahvalila je pritom građanima koji su tijekom proteklih godina slali prijedloge, upozoravali na probleme, dolazili na sastanke, zvali i pisali Kotaru. "Kad danas pogledam što je napravljeno, nisam ponosna samo na rad našeg Kotarskog vijeća. Ponosna sam na sve vas koji ste na bilo koji način bili dio toga", navela je Zelić.

Uz dozu humora osvrnula se i na svoju komunikaciju s nadležnima. "Onima koje sam možda malo previše gnjavila, zvala i požurivala da bi se nešto konačno realiziralo – evo, javno se ispričavam. Ali mislim da oni dobro znaju da je uvijek bilo za naš Split 3", poručila je.

Na izbore s listom broj 2

Na izborima za Gradski kotar Split 3 Zelić nastupa na zajedničkoj listi HDZ-a i Domovinskog pokreta, pod rednim brojem 2. U objavi je pozvala stanovnike da u nedjelju izađu na izbore i odaberu listu za koju smatraju da najbolje predstavlja njihove interese. Posebnu poruku ostavila je i uz fotografiju kojom je popratila objavu. Kako je objasnila, mjesto fotografiranja nije odabrano slučajno.

"Iza mene je čestica koju, unatoč svim pokušajima, još nismo uspjeli riješiti. Upravo tu nastavak kreće – od onoga što je ostalo nedovršeno", zaključila je Ivana Zelić.