Zelić (HDZ) nakon izbora: "Sa sredstvima koja nisu dovoljna ni za renovirat stan pokušavaš renovirat kvart"

Nakon kotarskih izbora Ivana Zelić (HDZ) oglasila se porukom u kojoj je kolegama čestitala na osvojenim mandatima i poželjela uspješan rad u iduće četiri godine. U objavi je naglasila kako iza rada za kvart stoje velika očekivanja građana, skromna sredstva i svakodnevno traženje načina da se problemi riješe. "Četiri godine u kojima si glavni krivac za sve šta ne valja u kvartu, radiš bez naknade, a sa sredstvima koja nisu dovoljna ni za renovirat stan pokušavaš – renovirat kvart", napisala je Zelić.

Očekivanja velika, rješenja se čekaju

Opisala je i situacije u kojima građani od kotarskih predstavnika očekuju odgovore o tome zašto se pojedini problemi ne mogu riješiti odmah i koliko će se na rješenja čekati. "Četiri godine u kojima od tebe svi očekuju da znaš zašto se u nas sve ne može odmah, koliko će se čekat i zašto... a ti pokušavaš pronać način, pokucat na prava vrata, pogurat di zapne i od onoga šta imaš napravit koliko god možeš", poručila je.

Uz sve to, dodala je, dolaze i neugodne situacije. "I usput... otrpit koju uvredu i za ono s čim nemaš baš nikakve veze. Ali očito nas takvih još uvijek ima dovoljno", napisala je Zelić.

"Bez obzira na liste, boje i rezultate, cilj nam je isti"

Unatoč izazovima koje je navela, objavu je zaključila porukom zajedništva svim izabranim kotarskim vijećnicima. Istaknula je da bi poboljšanje života u kvartu trebalo biti zajednički cilj, neovisno o političkoj pripadnosti i izbornim rezultatima. "Zato sretno svima nama iduće 4 godine. Neka svakome budu šta uspješnije, jer bez obzira na liste, boje i rezultate, ovdje nam je cilj isti – učinit svoj kvart boljim mistom za život", poručila je te zaključila: "Pa… sretno nam bilo, kolege kotarski vijećnici!"