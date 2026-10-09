Zelenski šalje pregovarače u SAD, uključuju se i Europljani: Na stolu nekoliko prijedloga za prekid vatre

Ukrajina nastavlja diplomatske aktivnosti usmjerene prema mogućem zaustavljanju rata s Rusijom. Predsjednik Volodimir Zelenski najavio je dvodnevne razgovore ukrajinskog izaslanstva s američkim predstavnicima, kojima bi se trebali pridružiti i europski partneri. Među ključnim pitanjima bit će mogući djelomični prekidi vatre, jačanje ukrajinske protuzračne obrane i financijska potpora Kijevu.

Ukrajinski pregovarački tim boravit će 9. i 10. listopada u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su predviđeni sastanci s predstavnicima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zelenski je potvrdio da se očekuje i sudjelovanje europskih partnera, čime bi razgovori dobili širi međunarodni okvir, prenosi Ukrajinska pravda.

S američke strane u pregovorima će sudjelovati Jared Kushner i Steve Witkoff, dok ukrajinsko izaslanstvo čine visoki politički i sigurnosni dužnosnici.

Među njima su predstojnik predsjedničkog ureda Kirilo Budanov, njegov prvi zamjenik Serhij Kislicja, čelnik parlamentarne frakcije Sluga naroda David Arahamija te Rustem Umerov, koji vodi ukrajinsku vanjsku obavještajnu službu.

Razmatra se više mogućnosti za prekid vatre

Jedno od najvažnijih pitanja koje će se otvoriti tijekom sastanaka odnosi se na mogućnost ograničenog prekida neprijateljstava u pojedinim sektorima.

Ukrajinska strana razmatra različite modele, uključujući dogovore koji bi se odnosili na pomorski prostor i energetsku infrastrukturu.

Zelenski pritom nije želio otkriti koji od prijedloga smatra najizglednijim za provedbu. Objasnio je da bi prerano iznošenje pojedinosti moglo negativno utjecati na daljnje razgovore, posebno zbog mogućih reakcija Moskve.

Ukrajina traži snažniju protuzračnu obranu i bržu financijsku pomoć

Osim mogućih dogovora o prekidu vatre, ukrajinski predstavnici s američkim će dužnosnicima razgovarati o dodatnoj potpori sustavu protuzračne obrane.

S europskim partnerima naglasak će biti na financijskoj pomoći, pri čemu Kijev nastoji osigurati raniju dostupnost sredstava potrebnih za funkcioniranje države i nastavak obrambenih aktivnosti.

Zelenski očekuje da će se ukrajinsko izaslanstvo vratiti u Kijev u ponedjeljak, 12. listopada, nakon čega bi trebao dobiti detaljno izvješće o održanim sastancima i mogućim rezultatima razgovora.

Pregovori u trenutku velikih diplomatskih izazova

Novi krug sastanaka dolazi u razdoblju kada su izgledi za postizanje šireg mirovnog sporazuma i dalje neizvjesni.

Američki državni tajnik Marco Rubio dan ranije upozorio je na ozbiljne poteškoće u diplomatskim nastojanjima da se pronađe rješenje za završetak rusko-ukrajinskog rata.

Unatoč takvim ocjenama, Kijev nastavlja razgovore sa zapadnim saveznicima, nastojeći istodobno otvoriti prostor za ograničene dogovore o prekidu vatre i osigurati daljnju vojnu i financijsku potporu.