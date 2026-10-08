Zelenski oštro odgovorio Amerikancima: "Kakva slijepa ulica? Začepite Rusiji usta!"

Zelenski je to izjavio novinarima u Prilukiju, gdje je 7. listopada ruski projektil pogodio stambenu zgradu, pri čemu su poginule 22 osobe, među kojima petero djece.

„Tijekom rata čuli smo za mnoge različite situacije. Mnoge bezizlazne situacije, teške okolnosti i slično. Mi – ljudi, čelnici, političari – sami sebe dovodimo u slijepu ulicu... Čak ni prvog dana rata nismo bili u slijepoj ulici. Jer jedan je čovjek pokušao cijeli narod dovesti u bezizlaznu situaciju, a narod je ustao i obranio svoju državu”, rekao je Zelenski, kako prenosi Ukrajinska pravda.

Zelenski se pritom poigrao riječima, referirajući se na ukrajinski prijevod Rubijeva izraza „mrtva točka”, koji sadrži riječ „kut”.

"Zatvorite njihovo gospodarstvo. Začepite Rusiji usta"

Zelenski je dodao da nije teško pronaći izlaz iz slijepe ulice te da je za to potrebno pojačati gospodarski pritisak na Rusiju, omogućiti Ukrajini pristup Starlinku iznad ruskog teritorija i prestati pregovarati s Rusijom o budućim projektima, prenosi N1.

„Vidite, ne možete s jedne strane pregovarati s Rusima o budućim gospodarskim projektima, a s druge strane govoriti da smo u... diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskom zastoju. Zatvorite njihovo cjelokupno gospodarstvo. Začepite Rusiji usta. Nemojte ih hraniti svojom prodajom. Jednostavno uvedite sankcije na njihovo oružje. Omogućite nam, Ukrajini, pristup Starlinku”, poručio je predsjednik.

Podsjetio je da su Sjedinjene Američke Države već pokazale takve sposobnosti tijekom napada na Iran, kada je, kako je rekao, „Izrael imao potpunu kontrolu nad nebom iznad Irana”.

„Dakle, to znači da, kada je potrebno, stvari tako funkcioniraju... Jednostavno kontrolirajte nebo kako biste se zaštitili. SAD ima tu sposobnost. Njih ništa ne stoji pomoći Ukrajini. I otvoreno sam rekao: 'Dajte nam to, pomozite nam zaštititi naše nebo i ostvariti zračnu nadmoć. I tada će Putin sjesti za pregovarački stol. Zašto? Zato što će izgubiti sve. Za tri, dva mjeseca – izgubit će sve.' A mi čekamo da Kinezi razviju ekvivalentnu tehnologiju i predaju je Rusima. Pa gdje je tu istina, gdje je poštenje? Kakva slijepa ulica? To se zove nedostatak volje”, rekao je Zelenski.

Rubio: Rat je dosegnuo stratešku mrtvu točku

Rubio je ranije izjavio da se okončanje rusko-ukrajinskog rata diplomatskim pregovorima trenutačno „pokazuje teško ostvarivim” jer je rat dosegnuo „stratešku mrtvu točku”.

Priznao je da diplomatski napori ne donose rezultate jer Rusija zahtijeva potpunu kontrolu nad Donbasom, dok Ukrajina odbija pristati na takav zahtjev.