Zelenortski Otoci su senzacija Svjetskog prvenstva: bez pobjede prošli dalje i izbacili Urugvaj

Zelenortski Otoci ispisali su jednu od najljepših priča ovog Svjetskog prvenstva. Reprezentacija koja prvi put nastupa na Mundijalu prošla je u nokaut-fazu kao drugoplasirana momčad skupine H, ispred Urugvaja i Saudijske Arabije.

U posljednjem kolu Zelenortski Otoci odigrali su 0:0 protiv Saudijske Arabije. Bila je to utakmica s malo pravih prilika, ali i bod koji je otočnoj reprezentaciji bio dovoljan za povijesni rezultat. Zelenortski Otoci skupinu su završili s tri remija, bez pobjede, ali i bez poraza.

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U drugoj utakmici skupine Španjolska je pobijedila Urugvaj 1:0 golom Alexa Baene i završila prva sa sedam bodova. Zelenortski Otoci završili su drugi s tri boda, dok su Urugvaj i Saudijska Arabija ostali na po dva boda i oprostili se od prvenstva.

Posebno nevjerojatno zvuči podatak da su Zelenortski Otoci u skupini ostavili iza sebe dvostrukog svjetskog prvaka Urugvaj. Riječ je o državi s nešto više od pola milijuna stanovnika koja je prvi put u povijesti izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, a već u debitantskom nastupu prošla među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Ovaj rasplet donio je dobre vijesti i Hrvatskoj. Urugvaj je kao trećeplasirana reprezentacija skupine H ostao na samo dva boda i ispao iz utrke za osam najboljih trećeplasiranih momčadi. To znači da Hrvatska i dalje može proći dalje čak i u slučaju poraza od Gane, ovisno o raspletu u ostalim skupinama.

Zelenortski Otoci u nokaut-fazu odlaze kao jedna od najvećih senzacija turnira. Nisu zablistali golovima, nisu razbijali protivnike, ali su pokazali čvrstinu, disciplinu i mirnoću koja im je donijela povijesni uspjeh.