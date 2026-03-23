Zekić o utakmici Hajduka i Vukovara: Bolno za gledati

Analizirajući Hajdukovu pobjedu 6:0 nad Vukovarom u utakmici 27. kola SuperSport HNL-a, stručni komentator MAXSporta Zoran Zekić istaknuo je razliku u kvaliteti dviju momčadi. Zaključio je da je dvoboj, a posebice njegov drugi dio, bio "bolan za gledati".

Hajduk je pobijedio 6:0, što je bila rekordno visoka gostujuća pobjeda splitskog kluba otkad postoji SHNL. Strijelci za goste bili su Marko Livaja, Ante Rebić, Roko Brajković, Rokas Pukštas i Mikele Šego, uz autogol Nikite Vlasenka.

Stipićeva noćna mora, Garcia bez puno komentara

Novi trener Vukovara Tomislav Stipić nakon utakmice je rekao da ne samo da nikad nije imao ovako loš debi na klupi, nego i da nikad nije izgubio utakmicu s toliko golova. Hajdukov trener Gonzalo Garcia dodao je da je Hajduk zabijao jer ima veću kvalitetu i da se nema što tu puno komentirati.

Zekić je u emisiji Studio SHNL istaknuo: "Ne tako davno smo pričali o karakternom Vukovaru. Sjećate se samo one utakmice s Istrom koju su dobili 3:2, kad su ginuli do kraja. Sad, ovo. Ne znam, očito je da Stipić u ovih par dana nije uspio implementirati svoje zamisli."

Zekić: Golemi krateri

"Vukovar je protiv Hajduka krenuo s pet u zadnjoj liniji, pa su imali jednog veznog, pa dva ispred. Hajduk ih je tu u vezi prebrojavao. Zadnja linija nije usklađena i Marko Livaja je stalno bio sam jer ima sjajno izmicanje u međuprostor. Vukovar nije imao ni mehanizme tko na njega treba izlaziti, a već smo rekli da je u veznoj liniji Hajduk imao igrača više, a onda kad tu dodamo i Livaju, to znači da su u obrani Vukovara ostajali golemi krateri", dodao je i zaključio:

"Brajković, Rebić i Pukštas su se odlično zabadali iza Livaje, a igrači Vukovara to nisu mogli pohvatati. Drugo poluvrijeme je bilo bolno gledati takvu utakmicu u HNL-u. Da je netko toliko bio nemoćan. Svaka čast Hajduku, ali meni je ovo bilo bolno za gledati jer je moglo završiti i puno ružnijim rezultatom", piše Index.