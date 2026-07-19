Žega prži Split, ali Bačvice su krcate: Svi bježe prema moru

Nedjelja u Splitu prolazi u znaku pravih ljetnih vrućina. Temperatura zraka u hladu kreće se između 32 i 33 stupnja Celzijeva, dok je more dosegnulo čak 27 stupnjeva.

Unatoč narančastom upozorenju zbog visokih temperatura i najjačem suncu, popularne Bačvice pune su turista i domaćih kupača koji osvježenje traže u moru.

Plaže pune od ranog jutra

Splitske plaže počele su se puniti već u ranim jutarnjim satima. Prizori s Bačvica najbolje pokazuju da visoke temperature nisu pokvarile planove brojnim posjetiteljima.

Dok jedni uživaju u kupanju, drugi se sunčaju ili odmaraju u hladu, nastojeći iskoristiti još jedan pravi ljetni dan.

Velike gužve prema plažama

Velika prometna gužva zabilježena je prema gotovo svim plažama u podmarjanskom gradu. Vozači se prema omiljenim kupalištima kreću usporeno, a dodatne probleme stvaraju i teško dostupna parkirna mjesta.

Iako je nedjelja u Splitu pakleno vruća, turisti i domaći očito ne žele propustiti priliku za kupanje i osvježenje u moru. Bačvice su tako i danas jedno od najposjećenijih mjesta u gradu.