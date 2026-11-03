Zečić otkrio manje poznatu stranu Miše Kovača: "Ljudi ne vide kakav je bio"

Uoči koncerta na Poljudu posvećenog legendarnom Miši Kovaču, među izvođačima koji će zapjevati njegove bezvremenske hitove bit će i Dražen Zečić. Za njega Mišo nije bio samo velika glazbena zvijezda čije su pjesme obilježile generacije, već i čovjek koji mu je na početku karijere pružio ruku podrške. U razgovoru za Dalmaciju Danas Zečić se prisjetio njegove ljudske topline i trenutaka koji su mu ostali u posebnom sjećanju.

-Bitno je kakav je Mišo bio kao čovjek. Svi ga znamo po tome što je snimio toliko pjesama. Prepoznali smo emociju i odrasli na tim pjesmama. Ali na početku moje karijere uzeo je moje tekstove, iako mu to nije trebalo, kako bi mi dao vjetar u leđa. Govorim o njegovoj drugoj, toplijoj strani koju ljudi ne vide - kazao je Zečić.

Govoreći o glazbenoj ostavštini, istaknuo je kako iza velikih izvođača ostaju pjesme po kojima ih generacije pamte.

-Oni su ostavili nešto iza sebe i po tome ih pamtimo. Ostat će pjesme-poručio je Zečić.