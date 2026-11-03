Close Menu

Zečić otkrio manje poznatu stranu Miše Kovača: "Ljudi ne vide kakav je bio"

Dražen Zečić otkrio što je Mišo Kovač učinio za njega na početku karijere

Uoči koncerta na Poljudu posvećenog legendarnom Miši Kovaču, među izvođačima koji će zapjevati njegove bezvremenske hitove bit će i Dražen Zečić. Za njega Mišo nije bio samo velika glazbena zvijezda čije su pjesme obilježile generacije, već i čovjek koji mu je na početku karijere pružio ruku podrške. U razgovoru za Dalmaciju Danas Zečić se prisjetio njegove ljudske topline i trenutaka koji su mu ostali u posebnom sjećanju.

-Bitno je kakav je Mišo bio kao čovjek. Svi ga znamo po tome što je snimio toliko pjesama. Prepoznali smo emociju i odrasli na tim pjesmama. Ali na početku moje karijere uzeo je moje tekstove, iako mu to nije trebalo, kako bi mi dao vjetar u leđa. Govorim o njegovoj drugoj, toplijoj strani koju ljudi ne vide - kazao je Zečić.

Govoreći o glazbenoj ostavštini, istaknuo je kako iza velikih izvođača ostaju pjesme po kojima ih generacije pamte.

-Oni su ostavili nešto iza sebe i po tome ih pamtimo. Ostat će pjesme-poručio je Zečić.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0