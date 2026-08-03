ŽDRIJEB ODLUČIO: Hajduk ide na Raków ili Hammarby, Rijeci prijeti danski velikan

Hajduk i Rijeka doznali su moguće protivnike u play-offu Konferencijske lige, pod uvjetom da uspješno preskoče prepreke u trećem kvalifikacijskom kolu.

Splićani će, izbace li litavski Žalgiris, za plasman u ligašku fazu natjecanja igrati protiv pobjednika dvoboja poljskog Rakówa i švedskog Hammarbyja. Prvu utakmicu Hajduk bi igrao na gostujućem terenu, dok bi se uzvrat trebao odigrati na Poljudu.

Najprije treba preskočiti Žalgiris

Bijele prije razmišljanja o play-offu očekuje dvostruki ogled sa Žalgirisom. Prva utakmica trećeg kvalifikacijskog kola igra se u Litvi, dok je uzvrat sedam dana poslije na Poljudu.

Prođe li litavskog predstavnika, Hajduk će se za ulazak u ligašku fazu Konferencijske lige boriti protiv Rakówa ili Hammarbyja.

Rijeka čeka pobjednika dvoboja Bohemians – Midtjylland

Rijeka će, prođe li finski Ilves, u play-offu igrati protiv pobjednika susreta irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Riječani bi prvu utakmicu igrali na gostovanju, a uzvrat na Rujevici.

Prve utakmice play-offa Konferencijske lige na rasporedu su 20. kolovoza, dok će se uzvratni susreti igrati 27. kolovoza. Točni termini utakmica bit će naknadno potvrđeni.