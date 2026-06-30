"Zdravlje građana Splita nije PR kampanja": Popović prozvao Šutu zbog Sjeverne luke i mogućeg povratka troske

Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac Ante Popović uputio je javni poziv splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti da se očituje o statusu izrade elaborata zaštite okoliša za Sjevernu luku, ali i o informacijama koje se, kako navodi, sve glasnije spominju u javnosti, a odnose se na mogući ponovni transport i skladištenje troske kroz Sjevernu luku.

Popović upozorava da je upravo područje Sjeverne luke posljednjih godina bilo u središtu jednog od najvećih ekoloških problema u Splitu, nakon što su zabilježena prekoračenja štetnih tvari u zraku, među kojima se spominjao i arsen. Takva situacija izazvala je zabrinutost, prosvjede i ogorčenje građana.

"Jesmo li ponovno pred scenarijem trovanja zraka, a da nas nitko o tome ništa ne obavještava?", poručio je Popović. Popović podsjeća da je Šuta prije godinu dana javno najavio izradu elaborata zaštite okoliša za Sjevernu luku. Danas, tvrdi, godinu dana kasnije, elaborat nije objavljen, a javnost nema dovoljno informacija o mogućim novim aktivnostima u luci.

"I gdje je taj elaborat danas? Godinu dana kasnije nema objavljenog elaborata, nema transparentnosti, ali zato ćemo imati ponovno trosku u Splitu", naveo je Popović. Prema njegovim riječima, najveći problem je potpuna tišina oko mogućeg povratka opasnih materijala u Sjevernu luku. Kaže da javnost nije čula jasnu izjavu gradonačelnika o dolasku troske, načinu skladištenja, mjerama zaštite, procjeni utjecaja na okoliš i mogućim posljedicama za zdravlje građana.

Podsjetio na Šutine ranije istupe

Popović se osvrnuo i na ranije istupe aktualnog gradonačelnika, navodeći da je Šuta, dok je bio u oporbi, prozivao bivšu vlast zbog nedjelovanja i isticao da Grad Split ima 10 posto vlasničkog udjela u Luci d.d.

"Kada je bio u oporbi, Šuta je prozivao bivšu vlast zbog nedjelovanja i pozivao se na činjenicu da Grad ima 10 posto vlasništva u Luci d.d. Danas, kada je na vlasti, postavljamo jednostavno pitanje: koristi li gradonačelnik taj utjecaj ili je zaboravio vlastite riječi?", pita Popović. Dodaje kako, ako Grad ima udio u upravljanju, onda ima i odgovornost. Ako pak nema utjecaj, smatra Popović, gradonačelnik bi to trebao jasno reći građanima.

Spominje se i pitanje novih mjernih postaja

Predsjednik Vijeća GK Neslanovac upozorio je i na najavljenu izgradnju novih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka u lukama u Splitu, Dubrovniku, Pločama i Zadru. Prema njegovim riječima, na tematskoj sjednici Splitsko-dalmatinske županije u veljači 2025. godine najavljeno je izdvajanje 400.000 eura za taj projekt, koji je trebao biti realiziran do kraja 2025. godine. Popović tvrdi da se, iako se nalazimo na pragu srpnja 2026. godine, o realizaciji tog projekta ne govori.

"Pitam se je li to ta vertikala vlasti: Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Vlada Republike Hrvatske, vjerojatno da, ali samo u pričama", poručio je.

"Građani više ne prihvaćaju prazne izjave"

Popović navodi da građani, nakon svega što se događalo na području Sjeverne luke, više ne prihvaćaju prazne izjave i politički marketing. Spominje noćne transporte, buku, neugodne mirise, skladištenje materijala koji, kako tvrdi, "isijavaju onečišćenje", kao i ranija prekoračenja štetnih tvari. "Gradonačelniče, ostavite se PR-a i političkih floskula. Vrijeme je za transparentnost i otvorenost prema građanima jer su to zaslužili", poručio je Popović. Na kraju je još jednom zatražio od gradonačelnika da se javno očituje o statusu izrade elaborata zaštite okoliša, kao i o transportu i mogućem skladištenju troske u Sjevernoj luci.

"Grad koji je već bio izložen opasnom onečišćenju zraka nema luksuz ponavljanja iste greške. Zdravlje građana Splita nije PR kampanja", zaključio je Popović.