Zdravi dan u Solinu privukao brojne građane: Besplatni pregledi i stručni savjeti na jednom mjestu

U Teatrinu Gradske knjižnice Solin održana je još jedna javnozdravstvena manifestacija "Zdravi dan u Solinu", u organizaciji Udruge Zdravi dan. Brojni građani iskoristili su priliku da besplatno obave niz preventivnih pregleda te dobiju stručne savjete o očuvanju zdravlja. Cilj akcije bio je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pravovremenih zdravstvenih pregleda i usvajanja zdravijih životnih navika.

Od kardioloških pregleda do savjetovanja sa psihologom

Građanima je na jednom mjestu bio dostupan širok raspon pregleda i savjetovanja. Mogli su izmjeriti krvni tlak te razinu glukoze i kolesterola u krvi, kao i konzultirati se s kardiologom. Organizirano je i nutricionističko savjetovanje uz analizu sastava tijela i individualne preporuke nutricionista. Velik interes vladao je i za dermatološke preglede madeža, kojima je cilj pravodobno uočavanje mogućih promjena na koži.

Sudionici su mogli razgovarati i sa psihologom te procijeniti raspoloženje i razinu stresa, dok je u sklopu fizioterapijske procjene provjeravana postura tijela. Za djecu je organiziran i preventivni probir na skoliozu pod vodstvom magistre fizioterapije.

"Prevencija znači zastati i provjeriti svoje zdravstveno stanje"

Iz Udruge Zdravi dan istaknuli su kako posebnu vrijednost projekta vide upravo u neposrednom kontaktu zdravstvenih stručnjaka s građanima. "Izuzetno nam je drago što kroz 'Zdrave dane' građanima možemo omogućiti dostupnost različitih preventivnih pregleda na jednom mjestu. No, ono što je možda još važnije jest vrijeme, razgovor i stručan savjet koji im naši liječnici i stručnjaci posvećuju. Prevencija nije samo puko mjerenje brojeva. Prevencija znači zastati, provjeriti svoje zdravstveno stanje i napraviti mali, ali ključni korak prema kvalitetnijem životu", poručili su iz Udruge.

Zahvalili građanima i zdravstvenim stručnjacima

Organizatori su zahvalili stanovnicima Solina na velikom odazivu, kao i zdravstvenim stručnjacima i suradnicima koji su volonterski uložili svoje vrijeme, znanje i trud. Manifestacijom je još jednom naglašena važnost preventivnog djelovanja i redovitog praćenja zdravstvenog stanja.

Poruka organizatora je da briga o zdravlju ne počinje tek pojavom bolesti, već svakodnevnim odlukama i navikama koje dugoročno mogu znatno utjecati na kvalitetu života.