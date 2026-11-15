Zdenka Kovačiček na Interliberu oduševljena pjesnikinjom sa Splitskog kantuna: "Mislim da ne mogu naći bolju od Daniele"

Završava 48. izdanje Interlibera, najvećeg sajma knjiga u Hrvatskoj, a kulturna inicijativa Splitski kantun i posljednjeg dana pripremila je bogat program. Subotu je obilježilo predstavljanje zbirke poezije "Ti koja jesi, ti koja nisi" autorice Daniele Borovnjak, na kojem je sudjelovala i poznata glazbenica Zdenka Kovačiček.

Na pozornici paviljona 6 u subotu je predstavljena zbirka poezije Daniele Borovnjak, a posebnu pozornost privuklo je sudjelovanje glazbene dive Zdenke Kovačiček, koja izvodi pjesme ove autorice. Govoreći o njihovu umjetničkom odnosu i Danielinu stvaralaštvu, Kovačiček nije skrivala oduševljenje. "Mislim da ne mogu naći bolju pjesnikinju od Daniele. Vjerujem da nikad više neću tražiti nikoga drugog jer je tu Daniela", poručila je Zdenka Kovačiček. Predstavljanje je moderirala Barbara Tolić Aušić, urednica zbirke i voditeljica brenda HJzasve, poznatog na društvenim mrežama.

Splitski autori privukli pozornost posjetitelja

Subotnji program Splitskog kantuna donio je niz književnih druženja i predstavljanja. Nenad Kuzmanić potpisivao je primjerke svoje knjige "Treća skalina – moj bokunić Velog Varoša", dok je Elizabeta Mađarević, autorica Naklade Bošković, s posjetiteljima razgovarala o knjizi "Nova imigracija – (dez)integracija društva i kraj demokracije". Za najmlađe posjetitelje pobrinula se Lana Momirski, autorica, prevoditeljica i vlasnica izdavačke kuće Stope, koja je čitala svoje slikovnice. Na štandu je gostovala i Mirjana Dedaić, autorica knjige "From Hvar with Love", a subotnja druženja zaključila je Matilda Škare Petrović, vlasnica Naklade Gloriela, predstavljanjem slikovnice "Pusti svoj glas" i kreativnih čestitki.

Splitski kantun posjetili su i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonko Frka Petešić. U društvu direktorice Zagrebačkog velesajma Renate Suše, voditeljice projekta Interlibera Dine Grozdanović Poštolke i predsjednika Zajednice nakladnika i knjižara pri HGK-u Slava Kozine, istaknuta je važnost inicijative za promociju i jačanje splitske izdavačke scene.

Posljednji dan donosi nova predstavljanja i književne susrete

Ni posljednjeg dana Interlibera, u nedjelju 15. studenoga, na Splitskom kantunu ne nedostaje događanja. Program uključuje tri predstavljanja na pozornici paviljona 6 i četiri druženja s autorima na štandu.

U 10 sati najavljen je dolazak Nebojše Verona, utemeljitelja brenda Čiča miča, poznatog po personaliziranim slikovnicama. U 11 sati na pozornici su Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, vlasnice izdavačke kuće Slatkopedija i urednice slikovnice "Dama Uspinjača i gospon Tramvaj – nepoznata ljubavna priča sa zagrebačkih tračnica". Uz moderiranje Elle Hasel predstavit će ovo izdanje i otkriti kako su organizatorice Splitskog kantuna odlučile objaviti slikovnicu posvećenu Zagrebu. Autorica teksta i ilustracija Mia Vrdoljak zbog zdravstvenih razloga neće sudjelovati na predstavljanju, a otkazano je i njezino druženje s čitateljima.

Od 11 do 12 sati na štandu je predviđeno potpisivanje knjiga "Dar" i "Nevidljiva ljepota" autorice Rose L. Harper.

Završnicu Interlibera obilježit će Šime Barbarić i Doris Pinčić

Poslijepodnevni dio programa započinje druženjem s Iris Cecilijom de Corbavijom, koja od 14 do 15 sati potpisuje prva dva nastavka trilogije "Kraljevi i čarobnjaci" – "Vrijeme prije svega vremena" i "Vremenski putnici".

Nakon toga slijedi predstavljanje knjige "Kraljevi i čarobnjaci – Vremenski putnici" na pozornici paviljona 6. Od 16 do 17 sati na štandu će s posjetiteljima razgovarati Šime Barbarić, autor knjige "Razmjena 97".

Upravo će Barbarić zaključiti ovogodišnji program predstavljanja Splitskog kantuna na Interliberu. Njegova knjiga bit će predstavljena od 17 do 17:45 sati, a razgovor će moderirati poznata televizijska voditeljica Doris Pinčić.

Vrata 48. Interlibera ostaju otvorena do 19 sati, a svi zainteresirani još imaju priliku posjetiti Splitski kantun u paviljonu 6, na štandu 9B, i upoznati autore koji predstavljaju splitsku književnu i izdavačku scenu.