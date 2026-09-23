Zbogom, Splite! Golden Horizon isplovio nakon godina provedenih u Brodosplitu, imamo video

edan od najupečatljivijih brodova koji su posljednjih godina bili vezani uz Split ponovno je zaplovio. Golden Horizon, golemi jedrenjak dug 162,2 metra, nakon dugog boravka u Brodosplitu napustio je Split, a njegov odlazak zabilježen je impresivnim fotografijama i videosnimkama.

Riječ je o čeličnom jedrenjaku s pet jarbola, koji se navodi kao najveći jedrenjak na svijetu s križnim jedrima. Njegov izgled inspiriran je legendarnim francuskim jedrenjakom France II, petojarbolnim trgovačkim brodom izgrađenim 1911. godine.

Golden Horizon izgrađen je u splitskom Brodosplitu, a njegova impresivna silueta godinama je bila dobro poznat prizor u splitskom akvatoriju.

Sada je tome došao kraj. Nakon dugog boravka u Splitu, 162 metra dug morski div ponovno je na otvorenom moru.

Kako je izgledao odlazak Golden Horizona iz Splita, pogledajte u našoj fotogaleriji i videu.