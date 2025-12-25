Zbog vjetra su u prekidu neke trajektne i katamaranske linije

Božić je osvanuo uz vrlo vjetrovite uvjete na dijelu Jadrana, ponajprije na sjevernom i dijelu srednjeg dijela obale. Ondje puše jaka i olujna bura, s udarima od 35 do 50 čvorova, dok na sjevernom Jadranu oni dosežu i do 65 čvorova, a podno Velebita i do 80 čvorova. More je valovito što je uzrokovalo poteškoće u pomorskom prometu.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Lopar – Valbiska i Brestova – Porozina, kao i katamaranska linija Ubli – Vela Luka – Hvar – Split. U prekidu je i brodska linija Zadar – Preko.

Zabilježene su i izmjene u prometovanju na pojedinim linijama. Tako je na liniji broj 9406 Zadar – Sali – Zaglav – Iž i obratno, dana 25. prosinca 2025. godine, otkazano pristajanje u luku Sali u 9 sati zbog vremenskih neprilika. Putnici će biti prevezeni autobusom do luke Zaglav, gdje će se ukrcati na brod.