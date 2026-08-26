Zbog visokih temperatura Bulj donio novu odluku

S obzirom na visoke temperature zraka i povoljne vremenske prilike, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je odluku da Gradski bazen Sinj nastavi s radom najmanje do početka nove nastavne godine, odnosno do 7. rujna 2026. godine.

„Ako se visoke temperature nastave i nakon početka nastave, kupališna sezona bit će dodatno produljena. Odluka o nastavku rada donosit će se u skladu s vremenskim prilikama i tehničkim uvjetima, a građani će o svemu biti pravodobno obaviješteni. Gradski bazen je mjesto okupljanja i sadržaj koji mora služiti svim građanima i dok god vremenski uvjeti budu dopuštali, vrata Gradskog bazena ostat će otvorena“, rekao je gradonačelnik Miro Bulj.