Zbog velikog požara otkazani programi u Strožancu: Neće se održati dva najavljena koncerta

Zbog izvanredne situacije nakon velikog požara koji je zahvatio područje Omiša i okolice, otkazana su dva glazbena programa najavljena u Strožancu.

Koncert grupe BOSS, koji se trebao održati 15. kolovoza na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate, neće se održati. Otkazan je i nastup Limene glazbe, planiran za 16. kolovoza.

Organizatori navode kako je odluka donesena u znak poštovanja prema svima koji su pogođeni požarom, ali i prema vatrogascima te ostalim službama koje su sudjelovale i još uvijek sudjeluju u saniranju posljedica vatrene stihije.

„U ovim trenucima najvažniji su sigurnost, solidarnost i podrška našim sugrađanima“, poručili su.

Građanima i posjetiteljima zahvalili su na razumijevanju.