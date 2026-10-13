Zbog teškog zdravstvenog stanja optuženog odgođeno suđenje psihijatru koji je držao 67 pasa i dva vuka između Stobreča i Pazdigrada!

Odgođeno je današnje ročište umirovljenom psihijatru Tomislavu Pelivanu (66), optuženom zbog kaznenih djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode te ubijanja ili mučenja životinja.

U pitanju je naravno slučaj iz konca ožujka 2024. godine, kada je na imanju na Orišcu, između Pazdigrada i Stobreča, pronađeno 67 pasa i dva vuka! Vrlo brzo se otkrilo da životinje u neadekvatnim uvjetima drži upravo Pelivan, koji je priznao da su psi i vukovi njegovi, a prema optužnici koja je podignuta koji mjesec kasnije tereti se da ih je nabavljao zbog financijske koristi, zbog organiziranja i sudjelovanja u borbama pasa! Tužiteljstvo traži sankciju od dvije i pol godine bezuvjetnog zatvora.

Suđenje pred Općinskim sudom u Splitu je već poodmaklo, ispitano je nekoliko svjedoka, no danas se nije pojavio optuženi. Njegov odvjetnik je naime predao sudu medicinske nalaze prema kojima je Pelivan teško bolestan, hospitaliziran je nakon što mu je pozlilo na imanju u BiH. Naloženo je medicinsko vještačenje kako bi se utvrdilo je li optuženi raspravno sposoban, hoće li se moći nastaviti suđenje... Inače je izjavio da se ne osjeća krivim prema optužnici, te da je pse i kojima je dobro brinuo držao s namjerom da se preseli na imanje u BiH odakle je rodom gdje se namjeravao baviti stočarstvom...