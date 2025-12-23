Zbog školskih praznika mijenja se vozni red 'Prometovih' autobusa: Neki neće uopće voziti, donosimo popis

Povodom božićnih blagdana i početka školskih praznika, u razdoblju od srijede, 24. prosinca 2025. do nedjelje, 11. siječnja 2026., dolazi do izmjena u voznom redu, također studentska linija ne prometuje za vrijeme školskih praznika.

Polasci na linijama koji ne prometuju tijekom božićnih praznika su:

• Linija br. 2 – polasci iz Zračne luke u 6:40 i 12:35 sati

• Linija br. 6 – polazak u 7:20 sati na relaciji Kila – HNK, te u 13:35 sati na relaciji HNK – Kila

• Linija br. 18 – polazak u 7:20 sati do Spinuta

• Linija br. 20 – ne prometuje

• Linija br. 29 – polazak u 7:40 sati iz Srinjina (most)

• Linija br. 38 – polasci u 6:20 i 6:40 sati iz Zračne luke

U srijedu, 24. prosinca 2025. (Badnjak) linije će prometovati prema voznom redu za radni dan, uz sljedeće redukcije polazaka:

Linija br. 6 (Kila – Hnk – Kila)ne prometuju polasci u 19:15, 20:15, 21:15, 22:15 i 23:15 sati

Linija br. 8 (Žnjan – Zvončac / Zvončac – Žnjan)sa Žnjana ne prometuju polasci u 17:50, 19:20, 20:50 i 22:10 sati, a sa Zvončaca u 17:00, 18:30, 20:00, 21:30 i 22:40 sati

Linija br. 9 (Ravne njive – Trajektna luka – Ravne njive)ne prometuju polasci u 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 i 21:30 sati

Linija br. 13 (Spinut – Žnjan – Duilovo)na Spinuta ne prometuju polasci u 14:10, 16:10, 18:10 i 20:00 sati, a s Duilova u 15:10, 17:10, 19:10 i 20:50 sati.

Linija br. 14 (Brda – Žnjan / Žnjan – Brda)s Brda ne prometuju polasci u 14:00, 14:50, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05 i 19:55 sati, a sa Žnjana u 14:40, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55 i 20:35 sati.

Linija br. 15 (Duilovo – trajektna luka – Duilovo)ne prometuju polasci u 15:20, 16:40, 18:00, 19:20 i 20:40 sati

Linija br. 16 (Ninčevići – Dom.rata – Hnk – Poljička – Ninčevići)ne prometuju polasci u 17:45, 19:15, 21:15 i 22:15 sati

Linija br. 18 (Sirobuja – Hnk – Sirobuja)ne prometuju polasci u 16:20, 17:35, 18:50, 20:05, 21:20 i 22:35 sati

Na Božić 25. prosinca primjenjivat će se nedjeljni vozni red uz dodatne redukcije, odnosno polasci koji neće prometovati na navedenim linijama su:

Linija br.32 Split – Kučine u 13:00, Kučine – Split 13:25 sati

Linija br.69 sa polaskom iz Šestanovca do Dugopolja u 18:00 sati