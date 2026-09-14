Zbog salmonele s tržišta se povlače jaja, provjerite hladnjake

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da proizvođač konzumnih jaja A klase, proizvodno-trgovinski obrt Dami, vl. Damjana Dujmenovića i OPG Željko Mijić, zbog utvrđene bakterije Salmonella Enteritidis na farmi, registracijskog broja 3HR0034, pakirni centar HR 2799 EU, iz preventivnih razloga opoziva konzumna jaja svih LOT-ova sa zadnjim rokom trajanja, najbolje upotrijebiti do 8. listopada 2026.

'Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane', priopćeno je.

Jaja na tržište stavljaju obrt Dami i OPG Željko Mijić, Deanovec, Hrvatska.