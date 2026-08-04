Zbog radova zatvara se dio Ulice don Frane Bulića

Zbog radova izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda, u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije – rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe, zatvara se za sav promet dionica javne lokalne ceste LC 67065, tj. Ulica don Frane Bulića, od kućnog broja 53C kućnog broja 45. Cesta će biti zatvorena od četvrtka 6. kolovoza u 9 sati, do subote, 8. kolovoza u 17 sati.

Za vrijeme trajanja ove regulacije Ulicom Stjepana Radića (ŽC 6253), Ulicom Ivana Pavla II. (državnom cestom D8) i Kaštelanskom ulicom.

Na gravitirajućim raskrižjima bit će postavljena prometna signalizacija.

Investitor radova je Vodovod i kanalizacija Split, a izvođač radova je VODOPRIVREDA SPLIT d.d., Zagreb.