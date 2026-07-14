Zbog radova se zatvara ulica u Splitu

U utorak, 21. srpnja, počinje četvrta faza projekta aglomeracije, koja obuhvaća izgradnju kanalizacijske i rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici sv. Mihovila, objavljeno je na Facebook stranici Mihovil Kamen.

Radovi će se izvoditi na dionici od skretanja za Zvonimirovu ulicu do početka Ulice hrvatskih vitezova, odnosno do Gradine. Prije početka nove faze, tijekom ovoga tjedna trebala bi biti asfaltirana dionica na kojoj su prethodni radovi završeni.

Cesta će tijekom radova biti zatvorena

Zbog položaja postojećih instalacija radove nije moguće izvoditi samo u jednom prometnom traku pa će cesta tijekom izvođenja zahvata biti potpuno zatvorena za promet.

Izvođači će, kada uvjeti na gradilištu to budu dopuštali, nastojati cestu otvarati u poslijepodnevnim satima i tijekom vikenda.

Prema trenutačnom planu, završetak četvrte faze radova očekuje se do 24. rujna 2026. godine.