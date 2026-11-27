Zbog radova na sanaciji kolnika od utorka, 1. prosinca, do petka, 4. prosinca 2026. godine, za sav promet bit će zatvoren dio lokalne ceste LC 67220 na pravcu Blizna Donja – Blizna Gornja – Bristivica.

Privremena zabrana prometovanja odnosi se na dionicu od kilometra 1+880 do kilometra 3+850, odnosno na gotovo dva kilometra prometnice.

Za vrijeme izvođenja radova kao zamjenski prometni pravac određena je županijska cesta ŽC 6129 na relaciji Blizna Donja – Seget Gornji (ŽC 6293).

Za provedbu odluke o privremenom zatvaranju prometnice zadužena je tvrtka Colas Hrvatska d.d.

Vozačima se savjetuje da unaprijed planiraju putovanje, koriste predviđeni obilazni pravac i poštuju privremenu prometnu signalizaciju.