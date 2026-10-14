Zbog radova ne rade semafori na prometnom raskrižju u Splitu

Zbog radova koji se izvode na raskrižju Spinčićeve i Dubrovačke ulice u Splitu, danas, 14. listopada, do 11 sati neće raditi semafori.

Za vrijeme trajanja radova prometom na ovom raskrižju upravljaju policijski službenici.

Iz policije pozivaju sve vozače koji prometuju ovim dijelom grada na dodatan oprez.

Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju pozornost i obvezno poštuju naredbe i upute policijskih službenika kako bi se promet odvijao sigurno i bez poteškoća.