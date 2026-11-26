Zbog zabilježenih problema s divljim svinjama koje ulaze na poljoprivredne površine i u okućnice na području Sućurja na otoku Hvaru, u subotu, 28. studenoga, organizirat će se hajka na divlje svinje.

Obavijest je izdala Lovačka udruga otoka Hvara „Hvar“, Podružnica Sućuraj, a na svojoj službenoj Facebook stranici prenijela ju je i Općina Sućuraj.

Važan apel građanima

Iz lovačke udruge mole građane da u subotu, u vremenu od 7 do 14 sati, zbog vlastite sigurnosti ne borave na poljoprivrednim površinama, u maslinicima i šumama na području općine.

Građane se poziva da se pridržavaju navedenih uputa kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije tijekom provođenja hajke.