Zbog požara zatvorena cesta u Kaštel Sućurcu: Promet preusmjeren

Zbog požara koji je izbio u objektu vrtnog centra u Kaštel Sućurcu, za sav promet zatvorena je Cesta dr. Franje Tuđmana, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Cesta je zatvorena na dionici od trgovačkog centra Lidl do skretanja za Ulicu braće Radić.

Vozačima se savjetuje da koriste alternativne prometne pravce te da prate upute policijskih službenika na terenu.

Više informacija o požaru i stanju na terenu bit će poznato nakon završetka intervencije.