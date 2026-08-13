Zbog požara otvoren prihvatni centar u Omišu: Evo gdje se mogu skloniti evakuirani

Zbog velikog požara koji je večeras, 13. kolovoza, zahvatio područje u sastavu Grada Omiša, određeno je mjesto za prihvat evakuiranih građana i turista.

Grad Omiš objavio je kako će se svi građani i turisti koji budu evakuirani iz ugroženih naselja zbrinjavati u Gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak, na adresi Četvrt omiške bojne 1, Ribnjak, Omiš.

Iz Grada pozivaju građane i turiste s ugroženih područja da slijede upute nadležnih službi te da se u slučaju evakuacije upute na navedenu lokaciju.

Požar se i dalje brzo širi, a na terenu su brojne vatrogasne snage koje se bore s vatrenom stihijom. Situaciju dodatno otežava vjetar.

Sve službe nastavljaju pratiti stanje na terenu, a građanima se preporučuje da prate službene informacije i postupaju prema uputama policije, vatrogasaca i lokalnih vlasti.