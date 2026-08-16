Zbog požara na Čiovu uhićen muškarac, hrvatski državljanin. Bio je pijan

U tijeku je kriminalističko istraživanje nad muškarcem koji se dovodi u vezu s požarom, a koji je izbio rano jutros oko 5:35 sati na otoku Čiovu, predio Saldun.

Požar su, oko pola sata nakon zaprimljene dojave građana koji su uočili plamen, ugasili vatrogasci i spriječili širenje požara.

Na mjestu događaja obavlja se očevid.

Odmah po zaprimanju dojave policijski službenici izašli su na teren te su, temeljem dostupnih snimki video nadzora, vrlo brzo utvrdili identitet muškarca koji se dovodi u vezu s događajem. Oko sat i pol nakon događaja muškarac je doveden u službene prostorije policije. Utvrđeno je da se muškarac, državljanin RH, nalazi u alkoholiziranom stanju te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1.08 g/ kg.

Prema do sada utvrđenom postoji sumnja da se alkoholiziran vračao iz noćnog provoda i upaljačem zapalio suhu travu i stiropor kod drvenih paleta.

Uhićen je te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.