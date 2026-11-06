Zbog povratka Dijane Zadravec otkaz dao i deseti radiolog, na Klinici za tumore ostaju samo dvojica

Nastavlja se odlazak radiologa iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu nakon povratka Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Kako piše Večernji list, u samo 11 dana otkaz je dao i deseti radiolog, a posebno zabrinjava situacija na Klinici za tumore, gdje bi trebala ostati samo dvojica radiologa.

Val odlazaka liječnika uslijedio je nakon izbora Dijane Zadravec za predstojnicu Zavoda, a situacija je izazvala zabrinutost zbog mogućih posljedica za funkcioniranje bolničkog sustava i dostupnost dijagnostičkih postupaka.

Prema pisanju Večernjeg lista, sedmero radiologa odlučilo je napustiti Kliniku za tumore, dok troje odlazi iz Vinogradske bolnice. Među liječnicima koji odlaze nalaze se i stručnjaci koji se bave zahtjevnim dijagnostičkim i intervencijskim postupcima, uključujući liječenje aneurizmi, moždanih udara i tumora.

Na Klinici za tumore ostaju samo dvojica radiologa

Posebno je ozbiljna situacija na Klinici za tumore, gdje bi nakon odlaska sedmero liječnika trebala ostati samo dvojica radiologa.

Radiološka dijagnostika ključan je dio otkrivanja i praćenja malignih bolesti, zbog čega se otvara pitanje kako će se organizirati rad i osigurati pravodobni pregledi onkoloških pacijenata.

Na moguće posljedice upozorila je i Hrvatska liječnička komora, izrazivši zabrinutost zbog odlaska velikog broja liječnika iz jedne zdravstvene ustanove.

Uprava bolnice tvrdi da zdravstvena skrb nije ugrožena

Iako medijski izvještaji govore o ukupno deset otkaza, uprava KBC-a Sestre milosrdnice službeno je potvrdila osam zahtjeva za prestanak radnog odnosa.

Iz bolnice pritom poručuju da zdravstvena skrb za pacijente nije ugrožena.

Međutim, odlazak tolikog broja specijalista u kratkom razdoblju otvorio je pitanja o daljnjoj organizaciji radiološke službe, osobito na odjelima na kojima se obavljaju složeni dijagnostički i terapijski postupci.

Povratak Dijane Zadravec izazvao nove napetosti

Dijana Zadravec ponovno je izabrana za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju nakon što je prethodni natječaj bio poništen.

Njezino imenovanje izazvalo je nezadovoljstvo dijela liječnika, a ubrzo nakon toga počeli su pristizati zahtjevi za prestanak radnog odnosa.

Zadravec je ranije odbacivala optužbe za mobing, a na društvenim mrežama komentirala je i odlaske liječnika, dovodeći u pitanje njihove razloge za napuštanje bolnice.

S druge strane, odlazak deset radiologa u svega 11 dana dodatno je produbio zabrinutost zbog stanja u jednoj od najvećih hrvatskih bolnica.

Dok uprava uvjerava da pacijenti neće ostati bez potrebne zdravstvene skrbi, ostaje otvoreno pitanje kako će se nadoknaditi odlazak tolikog broja specijalista i hoće li se posljedice osjetiti na dostupnosti pregleda i liječenja.