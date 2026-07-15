Zbog pjesme "Majko stara" kultni hrvatski film mogao bi nestati s malih ekrana

Gotovo tri desetljeća nakon premijere kultnog filma "Kako je počeo rat na mom otoku", ponovno je aktualiziran dugogodišnji spor oko autorskih prava na pjesmu "Majko stara", koju je napisao splitski kantautor Matko Jelavić.

Povod je restaurirana projekcija filma na zatvaranju 73. Pulskog filmskog festivala. Redatelj Vinko Brešan izjavio je kako bi upravo ta projekcija mogla biti posljednja legalna javna projekcija filma jer, kako tvrdi, Hrvatska radiotelevizija nije riješila autorska prava za pjesmu koja se izvodi u filmu, pišu 24sata.

Ova projekcija u Areni možda će biti posljednja javna projekcija filma. HRT, koji je producent filma, nije riješio autorska prava za pjesmu koja se izvodi u filmu i autor pjesme zabranio je prikazivanje. Matko Jelavić dao je posebnu dozvolu za ovu projekciju - rekao je Brešan.

Jelavić je za Slobodnu Dalmaciju početkom srpnja detaljno iznio svoju stranu priče te odbacio tvrdnje da je od HRT-a tražio 15.000 eura za svako emitiranje filma.

Uzeli su bez pitanja pjesmu. Nemaju ugovor sa mnom. Ne radi se o meni, nego o pravilima koja vrijede otkad smo ušli u Europsku uniju. Nemaju regulirana prava i zato film ne mogu emitirati - rekao je.

Dodao je kako godinama nije bio svjestan da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju dodatno zakomplicirati pitanje autorskih prava.

Tek nekoliko godina nakon ulaska u Europsku uniju ponovno su mi se počeli javljati i predlagati nagodbu. Međutim, opet je sve bilo isto. Na kraju sam im rekao da me više zbog toga ne zovu - kazao je.

"Tražili su da jednom zauvijek riješimo problem"

Jelavić tvrdi da nikada nije tražio naknadu za svako buduće emitiranje filma, nego da je HRT-u dao jednu ukupnu ponudu nakon što su ga pitali koliko bi koštalo trajno rješavanje autorskih prava.

Pitali su me kolika bi bila cijena da se film jednom zauvijek "otkoči" i da ga mogu neograničeno emitirati. Dao sam im jednu ukupnu ponudu, ali njima je i to bilo previše - rekao je, ne želeći otkriti iznos.

Ističe kako nema ništa protiv prikazivanja filma kada postoji korektan odnos. Tako je, kaže, besplatno dao dopuštenje Pulskom filmskom festivalu, kao i ranije festivalu u Tivtu u Crnoj Gori.

Kad postoji normalan odnos, meni to nije problem - poručio je.

Na pitanje može li HRT danas emitirati film bez njegova pristanka odgovorio je kako, prema njegovim saznanjima, ne može.

HRT je vlasnik filma. Ja nikad nisam dobio nikakav službeni dokument, sve se svodi na nekakva javljanja, pregovore i žicanje. Tako više ne ide - zaključio je.

Jedan od najgledanijih hrvatskih filmova

Film "Kako je počeo rat na mom otoku" premijerno je prikazan 1996. godine i predstavlja dugometražni redateljski prvijenac Vinka Brešana. Komedija o početku Domovinskog rata osvojila je Veliku zlatnu arenu za režiju, Zlatne arene za sporednu žensku ulogu i kostimografiju te nagradu publike Zlatna vrata Pule.

U kinima ga je pogledalo više od 338.000 gledatelja, čime je godinama bio najgledaniji hrvatski film snimljen nakon osamostaljenja.