Zbog ovih prometnih prekršaja vozači u Njemačkoj mogu zauvijek ostati bez dozvole

Vozači koji počine najteža kaznena djela u prometu mogu ostati bez prava na upravljanje motornim vozilima na neodređeno vrijeme. Iako je zabrana upravljanja vozilom najčešće privremena mjera, njemačko zakonodavstvo u iznimnim slučajevima dopušta trajno oduzimanje vozačke dozvole, kada sud utvrdi da osoba više nije sposobna sigurno sudjelovati u prometu.

Privremena zabrana i trajno oduzimanje nisu isto

Vozači koji prođu kroz crveno svjetlo na semaforu ili znatno prekorače dopuštenu brzinu mogu ostati bez vozačke dozvole na određeno vrijeme. Međutim, takva zabrana upravljanja vozilom razlikuje se od trajnog oduzimanja vozačke dozvole, piše Fenix magazin.

Kod privremene zabrane vozač nakon isteka propisanog razdoblja ponovno može upravljati vozilom. S druge strane, oduzimanjem vozačke dozvole prestaje samo pravo na upravljanje motornim vozilima. Sud pritom određuje razdoblje zabrane tijekom kojeg nije moguće podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole, a u najtežim slučajevima ta zabrana može biti određena i doživotno.

Kada sud može trajno oduzeti vozačku dozvolu?

Prema odredbama njemačkog Kaznenog zakona, sud može oduzeti vozačku dozvolu osobi koja je kazneno djelo počinila tijekom upravljanja motornim vozilom ili u vezi s vožnjom, ako iz okolnosti proizlazi da nije sposobna sigurno sudjelovati u prometu.

Svrha ove mjere nije samo kažnjavanje počinitelja nego i zaštita ostalih sudionika u prometu.

Nakon isteka zabrane upravljanja, osoba u pravilu mora dokazati da je ponovno sposobna za vožnju. To se najčešće potvrđuje uspješno položenim medicinsko-psihološkim vještačenjem (MPU). Ako je zabrana određena doživotno, nova vozačka dozvola u pravilu se više ne može izdati.

Najčešći razlozi za trajni gubitak vozačke dozvole

Sudovi trajno oduzimanje vozačke dozvole najčešće izriču u slučajevima najtežih prometnih prekršaja i kaznenih djela.

Ugrožavanje sigurnosti cestovnog prometa

Namjerno ili posebno bezobzirno ponašanje, poput vožnje u suprotnom smjeru ili prolaska kroz crveno svjetlo uz ozbiljno ugrožavanje drugih sudionika, može dovesti do zaključka da vozač trajno nije sposoban sigurno upravljati vozilom.

Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga

Vožnja pod utjecajem alkohola i opojnih sredstava jedan je od najčešćih uzroka teških prometnih nesreća. Posebno visoke koncentracije alkohola u krvi, kao i ponovljeni slučajevi vožnje u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem droga, mogu rezultirati trajnim oduzimanjem vozačke dozvole.

Sudjelovanje u ilegalnim uličnim utrkama

Sudjelovanje u nedopuštenim utrkama na javnim prometnicama smatra se jednim od najtežih oblika kršenja prometnih propisa. Ako pritom dođe do prometne nesreće s teškim posljedicama, sud može izreći doživotno oduzimanje vozačke dozvole.

Smrt ili teške tjelesne ozljede prouzročene grubom nepažnjom

Kada zbog izrazito neodgovorne vožnje, poput prekomjerne brzine ili vožnje pod utjecajem alkohola i droga, dođe do smrtnog stradavanja ili teških ozljeda, posljedice za vozača mogu uključivati i trajni gubitak prava na upravljanje vozilima.

Bijeg s mjesta prometne nesreće

Ako vozač napusti mjesto prometne nesreće u kojoj je netko poginuo ili teško ozlijeđen, sud također može zaključiti da više nije podoban za sudjelovanje u cestovnom prometu te mu trajno oduzeti vozačku dozvolu.

Vožnja unatoč važećoj zabrani

Osoba koja upravlja vozilom iako joj je prethodno izrečena zabrana upravljanja pokazuje svjesno nepoštovanje pravnog poretka. U takvim slučajevima sud može izreći i trajni gubitak vozačke dozvole.

Postoje li iznimke?

Iako doživotno oduzimanje vozačke dozvole predstavlja jednu od najstrožih prometnopravnih mjera, ono ne mora uvijek biti konačno.

Ako postoje ozbiljni razlozi za sumnju u zakonitost sudske odluke ili su tijekom postupka počinjene bitne procesne pogreške, moguće je zatražiti sudsko preispitivanje odluke.

Osim toga, u pojedinim slučajevima moguće je dokazati da su se okolnosti zbog kojih je dozvola oduzeta bitno promijenile. To može uključivati medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje zdravstveni oporavak ili dokaze o trajnoj promjeni ponašanja, primjerice kroz završene rehabilitacijske programe, stručna savjetovanja ili posebne edukacije za vozače, piše Fenix magazin.

Dug i skup put do ponovnog stjecanja prava

Čak i kada postoji mogućnost ukidanja doživotne zabrane, postupak je u pravilu dugotrajan i financijski zahtjevan. Troškovi odvjetnika, sudskih postupaka, stručnih vještačenja, edukacijskih programa i medicinsko-psiholoških procjena mogu biti vrlo visoki, a uspjeh nije zajamčen.

Zbog toga trajno oduzimanje vozačke dozvole ostaje jedna od najozbiljnijih sankcija u njemačkom prometnom pravu, namijenjena ponajprije zaštiti sigurnosti svih sudionika u prometu.