Zbog ove proslave napustio je Rijeku i otišao u Hajduk: Pet godina kasnije seli u Serie A

Mladi hrvatski nogometaš Toni Vuković napustio je Hajduk i karijeru će nastaviti u Italiji. 16-godišnji branič postao je novi igrač Torina, s kojim je potpisao ugovor do 30. lipnja 2029. godine, piše gol.hr.

Vuković u Torino stiže iz Hajdukove Akademije, a u talijanskom klubu priključit će se omladinskom pogonu te nastaviti svoj nogometni razvoj.

Prije pet godina dospio u žižu javnosti nakon Jadranskog derbija u kojem je Hajduk slavio 3:2 protiv Rijeke na Rujevici. Tada 11-godišnji Vuković bio je član škole nogometa Rijeke i jedan od sakupljača lopti.

Nakon što je Jan Mlakar u 98. minuti postigao pogodak za preokret i pobjedu Hajduka 3:2, Vuković je proslavio pogodak splitske momčadi, a snimka njegove reakcije proširila se društvenim mrežama. Njegova proslava izazvala je negativne reakcije kod dijela navijača Rijeke.

Nakon tog događaja njegovi roditelji zatražili su ispisnicu iz Rijeke i Vuković je ubrzo prešao u Hajdukovu školu nogometa, a sada, pet godina kasnije, radi novi veliki korak u karijeri.

Nakon Rijeke i Hajduka svoj nogometni razvoj nastavlja u Italiji.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Toni Vukovic (@vukovic4__)