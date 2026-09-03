Zbog opasne zaraze u ovim mjestima na snazi su protuepidemijske mjere

Nakon što je potvrđeno da su dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene virusom Zapadnog Nila, sada je poznato i gdje one žive te kakve se protuepidemijske mjere poduzimaju.

Jedna zaražena osoba s područja je Andraševca, a druga s područja Petrove Gore. Dok je prva infekcija otkrivena rutinskom obradom davatelja krvi i prošla bez simptoma, druga osoba hospitalizirana je u Klinici za infektivne bolesti zbog simptoma, piše Zagorje.com.

Iz Zavoda za javno zdravstvo rekli su da se u okolini boravka zaraženih osoba provode, odnosno nalažu, mjere suzbijanja komaraca. One uključuju tretiranje mogućih legla komaraca, od kanala i slivnika do posuda sa stajaćom vodom, a prema procijenjenoj potrebi može se provesti i dezinsekcija odraslih, letećih komaraca.

U Hrvatskoj je do sada po podacima HZJZ-a u sustavu prijavljivanja zaraznih bolesti zabilježeno sedam prijava infekcija uzrokovanih virusom Zapadnog Nila.

Većina oboljelih ove godine, kao i ranijih godina su s područja kontinentalne Hrvatske.