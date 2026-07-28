Close Menu

Zbog opasne bakterije povlači se suhomesnati proizvod. Provjerite imate li ga kod kuće

Hitno povlačenje iz trgovina

Državni inspektorat u utorak je zbog povećanog broja bakterija Listeria monocytogenes opozvao S-Budget dimljena rebra proizvođača Mesne industrije Braća Pivac te pozvao potrošače da ih ne konzumiraju.

Državni inspektorat opozvao je S-Budget dimljena rebra s rokovima trajanja 16. i 19. kolovoza 2026. Proizvod je proizvela Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., a na tržište ga stavlja SPAR Hrvatska.

Potrošačima se preporučuje da proizvod ne konzumiraju te da ga vrate u bilo koju Pivac ili Spar i Interspar trgovinu, a povrat je moguć i bez predočenja računa.

Riječ je o proizvodu koji nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1