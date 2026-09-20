Zbog odjeće ostali pred vratima bolnice? Pravobraniteljica traži očitovanje KBC-a Split

Razgolićenim pacijentima u splitskoj bolnici sada se bavi i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, koja je zatražila očitovanje KBC-a nakon medijskih napisa o nezadovoljnim pacijentima.

"To se možda nekom čini trivijalno - pravila odijevanja, ali osobi koja možda mora doputovati po zdravstvenu uslugu s otoka, ljudima kojima je bitno obaviti nešto zdravstveno, gdje ih onda na vratima netko potjera, sigurno je važna tema i važno pitanje za te ljude pa je onda važno i meni", rekla je Šimonović Einwalter.

Splitska bolnica postrožila je pravila odijevanja prije ljetne sezone, ali samo za pacijente koji dolaze na naručene preglede, a ne na odjel Hitne pomoći.

Pravobraniteljicu zanima jesu li pravila dovoljno jasno uređena ili je riječ o proizvoljnom, pretjerano strogom tumačenju.

"To da ne mogu doći na naručeni pregled u kupaćem kostimu - da, u redu. To da ne mogu doći zato što nemaju duge nogavice ili duge rukave... Ovo je pitanje koje je pitanje prava pacijenata i prava građana da pristupaju ustanovama koje postoje zbog njih", objasnila je Šimonović Einwalter za Novu TV.

Iz KBC-a ponovili su kako od svih koji ulaze u bolnički prostor očekuju primjereno ponašanje i odijevanje te dodali: "U KBC-u Split svjesni smo visokih ljetnih temperatura, osobito u Dalmaciji. Ipak, i u takvim je okolnostima moguće odjenuti se lagano, a primjereno zdravstvenoj ustanovi. Od posjetitelja i pacijenata očekuje se da u bolnicu ne dolaze odjeveni kao za plažu, u kupaćim kostimima, izrazito oskudnoj ili prozirnoj odjeći".

Pravila odijevanja ne odnose se na hitne slučajeve, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

"Današnje vrijeme - što je primjereno, a što nije primjereno je različito u odnosu na ono što je bilo prije 10-15 godina", rekla je Hrstić.

Iz KBC-a Split pozivaju da im se jave pacijenti koji smatraju da komunikacija njihovih djelatnika nije bila primjerena.

Tako nakon svega ostaje pitanje jesu li pravila dovoljno jasna ili se u njihovu primjenu uvuklo i previše proizvoljnog tumačenja.