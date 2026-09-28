Zbog njezina dolaska u Hajduk pričalo se o marketingu, sada je Ana Maria otkrila pravi razlog: "U Americi bih zarađivala pare, pare, pare..."

Ana Maria Marković, hrvatska nogometna reprezentativka koju zbog izgleda često nazivaju najljepšom hrvatskom nogometašicom, nakon igranja u Švicarskoj, Portugalu i SAD-u karijeru je odlučila nastaviti u Hajduku.

Kaže da nije dugo dvojila oko dolaska u Split, a presudila je želja da ponovno bude sretna i uživa u nogometu. Novac joj, ističe, nije bio prioritet. "Morala sam doći negdje gdje sam sretna. Inače bih ostala u Americi i zarađivala pare, pare, pare. Došla sam ovdje da ponovno budem sretna, da se vratim nogometu i samo igram", rekla je Marković za IN Magazin.

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Nogomet uvijek na prvom mjestu

Zbog svjetske popularnosti i više od dva i pol milijuna pratitelja na društvenim mrežama, često se suočava s komentarima da u klubove dolazi primarno zbog marketinga.

"Komentari su uvijek isti. Kad sam otišla u Portugal, govorili su da sam tamo zbog marketinga za klub. Kad sam otišla u Ameriku, bilo je još gore, govorili su da sam otišla samo zbog marketinga. Ali nije tako. Ja uvijek gledam da mi je nogomet na prvom mjestu. Ako mi to dobro odgovara, onda se brinem i o drugim poslovima", objašnjava nogometašica.

"Eksplozivna sam i pametna igračica"

Prilagodba na novu sredinu u Splitu nije joj teško pala, ponajviše zahvaljujući treneru i suigračicama. "Cure su mi najdraže. Predobre su. Nisi sam, uvijek te svi podržavaju", kazala je Marković i opisala sebe kao igračicu.

"Eksplozivna sam. Mislim, brza sam igračica, pametna sam i imam dobar udarac. Ponekad mogu diskutirati i sa sutkinjama, ali inače sam draga", našalila se i dodala da joj je brzina najdraža karakteristika.

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Rituali, podrška i ljubav prema Splitu

Najveća podrška joj je dečko, nogometaš Tomás Ribeiro, a svaku utakmicu prati je i sestra Kristina, koja je također nogometašica. "U zadnjoj utakmici pobijedili smo 6:1 i zabila sam baš lijep gol, ali on mora reći: 'Ana, definitivno opet!'", ispričala je kroz smijeh.

Prije svake utakmice ima i poseban ritual - šminkanje. Njezin make-up izdrži cijelu utakmicu, a tajnu postojanosti podijelila je i na TikToku. "Njega kože je najbitnija, no moram reći da se ne znojim puno. Koristim jako dobre brendove, sprej za fiksiranje i onda sve to drži."

Iako je proputovala svijet, Split joj je poseban. Svake godine ovdje dolazi na odmor, a prva postaja uvijek je posjet baki u Kaštelima. "Dođem ovdje na more i moram pomirisati more. Malo sam s njom tamo i onda dođem u grad. Moram vidjeti grad, osjetiti grad."

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Između švicarske discipline i dalmatinske opuštenosti

Priznaje da je preuzela i neke dalmatinske osobine, iako se još uvijek privikava na opušteniji ritam.

"Sad sam se odmorila dva mjeseca ovdje. Oni su svi nekako lagani, opušteni, a ja imam svoj ritam. Kad ustanem, moram znati što radim. Uvijek imam neki plan, a oni ga nikad nemaju. Još moram pronaći balans", kaže Ana Maria.

Dodaje da voli biti spontana, ali posao joj mora biti strukturiran, pogotovo nakon teške ozljede. "Moram dobro jesti, moram spavati i prvo odraditi trening u teretani, pripremiti se, napraviti zagrijavanje i sve ostalo prije nego što odem na teren."

Ispričala je i kako joj je tijekom odrastanja u Švicarskoj bilo zabranjeno govoriti hrvatski.

"Do pete godine sam samo pričala hrvatski. Nisam znala njemački. Problem je nastao kada sam otišla u školu. Tamo su mi zabranili da pričam hrvatski, morala sam naučiti njemački. Od tada sam kod kuće uvijek pričala njemački jer me mama morala učiti. Sada malo slabije pričam hrvatski, ali mislim da ću ga brzo ponovno naučiti", objasnila je.

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Teško je pokazati kakva sam zapravo"

S popularnošću na društvenim mrežama, gdje je prati više od dva i pol milijuna ljudi, nije se bilo lako nositi.

"Nije bilo lako na početku jer to nisam planirala i nisam se pripremila. Sve je došlo odjednom. Morala sam pronaći što želim sa svojim glasom i što želim napraviti za svijet", kaže. Ističe da joj je i danas teško ljudima pokazati svoju pravu osobnost.

"I dalje mi je teško pokazati ljudima kakva sam zapravo osoba. Kada na Instagramu vidim nečiju fotografiju, i sama pomislim: 'Možda je ona takva.' Zbog toga mi je teško pokazati kakva sam ja", priznaje.

Na pitanje da se sama opiše, kaže: "Draga sam i opuštena. Uvijek želim pomoći ljudima. To mi je ponekad i problem. Kada nekoga vidim na cesti, najradije bih ga odvela kući. Ponekad dajem puno više nego što dobijem."

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"Vjerujte u sebe, možete sve ostvariti"

Prije dolaska u Hajduk prošla je kroz teško razdoblje zbog ozljede i pauze. Sada joj je najvažnije da se osjeća dobro. "Posljednje dvije godine uopće mi nisu bile lake. Ako nogomet ne ide, onda za mene ništa ne ide. Zato prvo moram biti sretna", ističe. Želja joj je da ženski nogomet dobije više pozornosti.

"Želim da ljudi počnu gledati ženski nogomet i da vide što svakodnevno radimo i kako treniramo. Napredovale smo, a sport se u posljednjih pet godina potpuno promijenio", govori Ana Maria, koja je u djetinjstvu deset godina trenirala gimnastiku.

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Za kraj je poslala poruku djevojčicama koje žele krenuti njezinim putem.

"Uvijek treba vjerovati u sebe. To je najvažnije. Imala sam razdoblje kada sam se pitala jesam li stvarno toliko loša. Ali ne, uvijek moraš vjerovati u sebe i možeš sve ostvariti. Ako želiš biti astronaut, možeš biti astronaut. I poručila bih maloj djeci, posebno djevojčicama, da počnu igrati nogomet", zaključila je.