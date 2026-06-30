Zbog nevremena kanaderi ne mogu poletjeti: Stigle nove informacije o požaru na Čiovu

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je nove informacije o velikom požaru koji je tijekom večeri izbio na otoku Čiovu.

Požar na otvorenom prostoru gase vatrogasne snage Operativnih područja Trogir, Split, Kaštela i Solin, kojima se pridružila i Intervencijska vatrogasna postrojba Split.

Zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta zračne snage trenutačno ne mogu sudjelovati u gašenju požara.

Požar je izbio tijekom snažnog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo srednju Dalmaciju, a prema informacijama s terena, najteža situacija bila je na području Žednog i Okruga. Vatra se u početku brzo širila nošena olujnim udarima bure, no oko 19 sati jaka kiša zahvatila je velik dio Čiova i znatno poboljšala stanje na požarištu. Unatoč tome, vatrogasci i dalje ostaju na terenu kako bi požar stavili pod potpunu kontrolu.

Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je i o požaru kod Orebića na poluotoku Pelješcu. Ondje su, uz lokalne vatrogasne snage, upućena i dva protupožarna zrakoplova CL-415 koja sudjeluju u gašenju požara.