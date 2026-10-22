Zbog najavljene kiše odgađa se splitski Điraton

Prvi splitski Điraton – Tek iz zdrave navike, koji se trebao održati ove subote, 24. listopada, s početkom u 17 sati, odgađa se zbog najavljene kiše.

Iz splitskog Crvenog križa poručili su da se Điraton, za koji se prijavilo više od 450 osoba, odgađa za subotu, 7. studenoga.

Također, organizatori su kazali da će pratiti vremenske prilike i pravovremeno informirati sve sudionike koji žele biti dio ove zdrave priče.

Prijave za Điraton i dalje su otvorene na poveznici: https://www.utrka.com/utrke/diratonsplit/2026/info/.