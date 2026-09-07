Zbog Male Gospe zatvara se središte Solina: Evo koje će ulice biti blokirane

Povodom blagdana Male Gospe, koji se obilježava u utorak, 8. rujna, na području Solina uvodi se privremena regulacija prometa. Policija upozorava građane i vozače na zatvaranje pojedinih prometnica te povećan broj hodočasnika koji će tijekom noći iz Sinja pješice krenuti prema Solinu.

Ulica kralja Zvonimira zatvorena od večeras

Od ponedjeljka, 7. rujna, u 18 sati pa sve do srijede, 9. rujna, u 2 sata, za sav promet bit će zatvorena Ulica kralja Zvonimira.

Tijekom utorka, 8. rujna, ovisno o događanjima vezanima uz obilježavanje blagdana, promet će se povremeno zaustavljati i na drugim lokacijama. Blokadni punktovi bit će uspostavljeni u Ulici Grada Vukovara, od raskrižja s Hektorovićevom ulicom do raskrižja s Ulicom Petra Krešimira IV. kod rotora, zatim na križanju Ulice Grada Vukovara i mosta dr. Franje Tuđmana te na križanju Ulice Stjepana Radića i mosta dr. Franje Tuđmana.

Građanima se preporučuje da na blagdan, ako je moguće, ne dolaze u Solin osobnim automobilima, nego da koriste javni gradski prijevoz. Vozači se pozivaju na poštovanje privremene prometne signalizacije te uputa policijskih službenika.

Hodočasnici iz Sinja kreću večeras u 20.15 sati

Tijekom noći sa 7. na 8. rujna prema Solinu će krenuti brojni hodočasnici iz Sinja. Hodočašće počinje u ponedjeljak u 20.15 sati ispred Crkve Gospe Sinjske, a završava kod Crkve Gospe od Otoka u Solinu.

Najveći broj hodočasnika kretat će se državnom cestom D1 iz smjera Sinja do predjela Križice, nakon čega će sići s državne ceste te preko Dugopolja nastaviti prema Solinu.

Policijski službenici bit će tijekom cijele noći nazočni na cestovnim pravcima kojima će se kretati hodočasnici. Vozače se upozorava da na tim dionicama voze usporeno i oprezno te poštuju prometna pravila, privremenu signalizaciju i upute policije.

Hodočasnicima se savjetuje da koriste isključivo predviđenu trasu, kreću se nogostupom ili uz lijevi rub kolnika, odnosno iznimno uz desni rub kada je to sigurnije, te da hodaju u koloni jedan iza drugoga. Preporučuje se korištenje baterijskih lampi, reflektirajućih prsluka ili narukvica te svjetlije odjeće i obuće.

Policija poziva sve sudionike u prometu da prate upute policijskih službenika i redarske službe na terenu.