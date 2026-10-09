Zbog lova na ptice izazvao požar koji je progutao 100 hektara? Policija uhitila 55-godišnjaka u Metkoviću

Veliki požar koji je danima pustošio područje Metkovića, zahvatio čak 100 hektara i ugrozio obiteljske kuće, prema sumnjama policije, izazvao je 55-godišnjak koji je namjerno zapalio trsku kako bi pripremio teren za lov na ptice. Vatra se zbog vjetra proširila na zaštićeni ornitološki rezervat, maslinike i poljoprivredne površine, a požar je u potpunosti stavljen pod nadzor tek jutros.

Policijski službenici Policijske postaje Metković dovršili su kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjakom kojeg sumnjiče za izazivanje velikog požara na području ornitološkog rezervata „Pod Gredom”.

Prema rezultatima policijskog istraživanja, muškarac je 3. listopada namjerno zapalio vatru na površini obrasloj trskom kako bi očistio područje i stvorio takozvanu „planu”, odnosno prostor namijenjen lovu na ptice.

Međutim, vatra je zbog vjetra izmaknula kontroli i proširila se na okolno područje, izazvavši velike posljedice za prirodu i okolna poljoprivredna zemljišta.

Uništena staništa u zaštićenom rezervatu

Požar je zahvatio ukupno 100 hektara, a posebno je teško pogođeno područje ornitološkog rezervata „Pod Gredom”.

Prema policijskim navodima, požar je prouzročio znatno propadanje staništa unutar zaštićenog područja te uništenje i oštećenje vegetacije i drugih prirodnih vrijednosti.

Vatra se proširila i na okolne maslinike, poljoprivredne površine i nasade u vlasništvu više osoba.

Daljnjim širenjem požara nastala je i opasnost za ljudske živote te imovinu većeg opsega.

S vatrom se borilo oko 100 vatrogasaca, požar ugrozio i kuće

Gašenje je trajalo danima, a situaciju je dodatno otežavalo ponovno aktiviranje požarišta.

U samo nekoliko dana požar se više puta rasplamsao, a u potpunosti je stavljen pod nadzor tek jutros.

U zahtjevnoj vatrogasnoj intervenciji sudjelovalo je oko 100 pripadnika vatrogasnih postrojbi iz Metkovića, Vida, Putnikovića, Dubrovačkog primorja, Opuzena, Slivna i Ploča.

Na terenu je bilo nekoliko desetaka vatrogasnih vozila, a u gašenju je sudjelovalo i više protupožarnih zrakoplova Canadair.

Koliko je situacija bila ozbiljna, potvrđuje i podatak da je požar u jednom trenutku zaprijetio obiteljskim kućama.

Procjena ukupne materijalne štete još je u tijeku.

Osumnjičen za tri kaznena djela

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je protiv 55-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje triju kaznenih djela:

Uništavanje zaštićenih dijelova prirode

Uništavanje staništa

Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

Osumnjičeni muškarac kasno sinoć predan je u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Metković.

Požar koji je, prema sumnjama policije, započeo paljenjem trske radi pripreme lovnog prostora iza sebe je ostavio 100 hektara opožarene površine, oštećena poljoprivredna zemljišta i značajne posljedice za zaštićena prirodna staništa.