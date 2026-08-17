Zbog lošeg vremena odgođen koncert klape Šufit u Dugopolju, poznat novi termin

Koncert klape Šufit, koji se trebao održati u utorak, 18. kolovoza, u Dugopolju, odgođen je zbog najavljenog lošeg vremena.

Popularna splitska klapa trebala je nastupiti u sklopu manifestacije Dugopoljsko kulturno ljeto – Podmosorske ljetne večeri, no organizatori su zbog vremenskih prilika odlučili koncert prebaciti na novi termin.

Šufit će tako u Dugopolju nastupiti u srijedu, 26. kolovoza 2026. godine.

Koncert klapske pjesme održat će se na ljetnoj pozornici ispred crkve sv. Roka u Dugopolju. Početak je u 20:30 sati, a ulaz je slobodan.

Organizatori događanja su Općina Dugopolje i Turistička zajednica Općine Dugopolje.