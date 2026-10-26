Zbog kritika Vučića ostao bez posla u poznatoj hrvatskoj seriji, a sada ne može sakriti sreću: Snimka govori sve!

Glumac Ammar Mešić, hrvatskoj publici poznat po ulozi Mire u seriji "U dobru i zlu", oglasio se nakon što je studentska lista proglasila pobjedu na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, a Aleksandar Vučić priznao poraz. Na društvenim mrežama podijelio je snimku slavlja na ulicama, piše Index.

"Neka ga tu za istoriju", napisao je uz video.

"Pao je, pao je!"

Snimka je prilično nemirna jer je Mešić od sreće skakao dok je snimao, no jasno se čuje atmosfera s ulice. Okupljeni plješću, uzvikuju "Pumpaj, pumpaj!" i pjevaju pjesmu "Tri poljupca za sreću", čiji se refren posljednjih tjedana često koristi u videima podrške studentima.

U jednom trenutku čuje se i žena koja uzvikuje: "Pao je, pao je!", aludirajući na Vučićev izborni poraz.

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Zbog kritika Vučiću ostao bez posla

Podsjetimo, Mešić je ranije govorio o tome kako je zbog javnog kritiziranja Aleksandra Vučića i podrške prosvjedima "Srbija protiv nasilja" dobio otkaz.

Nakon što je ostao bez glumačkih angažmana u Srbiji, neko je vrijeme radio na građevini. Kasnije se preselio u Zagreb, gdje je nastavio glumačku karijeru, a nedavno je objavio i da počinje raditi kao prodavač u Konzumu.

Ni nakon preseljenja u Hrvatsku nije prestao javno kritizirati vlast u Srbiji i pružati podršku studentima.

"Optužio sam vlast u Srbiji i predsjednika Aleksandra Vučića da su oni krivi za opće stanje u državi. To sam napisao na društvenim mrežama i dobio otkaz. Ne kajem se, opet bih to napravio jer mislim da je Srbija tada, a i sada na stranputici, da ide nizbrdo i da se vraćamo u devedesete. Jako smo podijeljeno društvo i postali smo društvo bez empatije. Ja to sve radim jer volim svoju državu", ispričao je ranije za Index.

Vučić priznao poraz na izborima

Studentska lista "Studenti pobjeđuju" proglasila je pobjedu na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, a Aleksandar Vučić priznao je poraz.

Prema preliminarnim procjenama CeSID-a i Ipsosa, studentska lista osvojila je oko 52 posto glasova i mogla bi dobiti 138 zastupničkih mandata, čime bi osigurala samostalnu većinu u parlamentu.

U izbornom stožeru studenata počelo je veliko slavlje, a predstavnici liste poručili su građanima da za Srbiju počinje novo poglavlje.