Zbog jednog tipfelera proveo 18 mjeseci u zatvoru za zločin koji nije počinio

Kanađanin Brandon Klayme proveo je 18 mjeseci u zatvoru zbog kaznenog djela koje nije počinio, a sve zbog pogreške u jednom slovu tijekom policijske istrage.

Žalbeni sud Nove Škotske 23. srpnja oslobodio ga je svih optužbi, zaključivši da nikada nije trebao biti ni optužen ni osuđen.

Sve je počelo zbog jedne donje crte

Slučaj datira iz 2018. godine, kada je policija u američkoj saveznoj državi Wisconsin istraživala korisnika aplikacije Kik koji je 12-godišnjoj djevojčici poslao 125 eksplicitnih poruka.

Pravi počinitelj koristio je korisničko ime "fus__ro_dah", referencu na videoigru Skyrim. No u sudskom nalogu policija je greškom navela korisničko ime "fus_ro_dah", s jednom donjom crtom manje.

Zbog tog tipfelera aplikacija Kik dostavila je podatke o potpuno drugom korisniku – Brandonu Klaymeu.

Nisu pronašli nijedan dokaz

Na temelju pogrešnih podataka istražitelji su povezali njegovu e-mail adresu s IP adresom u Kanadi, a potom i s njegovom kućnom adresom.

Iako tijekom pretresa kuće policija nije pronašla nijedan dokaz koji bi ga povezivao s kaznenim djelom, istraga je nastavljena.

Također nije utvrđeno ni da je Klayme koristio svoj Kik račun u vrijeme slanja spornih poruka. On je tvrdio da mu nije pristupio još od 2012. godine.

Osuđen unatoč nedostatku dokaza

Unatoč tome, Klayme je optužen za mamljenje djeteta, posjedovanje materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece i slanje neprimjerenog sadržaja.

U siječnju 2024. proglašen je krivim te osuđen na 18 mjeseci zatvora, cijelo vrijeme tvrdeći da je nevin.

Pogrešku u korisničkom imenu naposljetku je otkrio njegov odvjetnik Zeb Brown.

– Nismo mogli razumjeti kako je račun gospodina Klaymea povezan sa slučajem. Ponovno smo pregledali dokaze sa suđenja i odmah uočili nepoklapanje u ispisima poruka iz aplikacije – izjavio je Brown za The New York Times.

Oslobođen nakon što je odslužio kaznu

Žalbeni sud utvrdio je da je policija Kiku dostavila pogrešno korisničko ime te da pravi osumnjičenik živi u Kaliforniji.

– Nikada nije trebao biti optužen, a kamoli osuđen – navodi se u odluci suda.

Do trenutka kada je presuda poništena Klayme je već odslužio cijelu zatvorsku kaznu.

Iz policije u Halifaxu poručili su da istraga nije započela kod njih te istaknuli da je riječ o složenom slučaju koji su preuzeli od policijskih tijela iz Wisconsina.